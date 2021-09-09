Times: Париж недоволен «финансовым шантажом» Лондона и планами разворачивать лодки мигрантов обратно во Францию

Как написал в своём Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, Париж «не приемлет финансовый шантаж» Великобритании, которая пригрозила лишить соседей средств, выделенных на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Также, как сообщает The Times, Париж недоволен планами главы британского МВД Прити Пател разрешить пограничникам разворачивать лодки с мигрантами обратно к французским берегам.

Франция обвинила Великобританию в «финансовом шантаже» за угрозу лишить Париж обещанных денег, если тот не будет задерживать больше мигрантов, переправляющихся через Ла-Манш в Соединённое Королевство. Как отмечает The Times, «дипломатическая размолвка» между соседними странами усугубляется.

Ранее министры внутренних дел Франции и Великобритании, Жеральд Дарманен и Прити Пател, провели в Лондоне «весьма напряжённую» встречу, посвящённую миграционному кризису на границе и требованиям британцев более активных мер со стороны французской полиции. Пател предложила выплатить Парижу £54 млн., чтобы тот смог усилить патрулирование прибрежной линии, но при этом пригрозила лишить французов этих денег, если они не будут останавливать 75% мигрантов.

В ответ на это утром 9 сентября Дарманен написал в Twitter: «Франция не приемлет ни меры, противоречащие морскому праву, ни финансовый шантаж. Великобритания должна выполнить свои обязательства. Я чётко донёс это до своей коллеги».

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона опроверг обвинения в «финансовом шантаже» и подчеркнул, что Лондон уже неоднократно выделял Франции «значительные суммы».

Как отмечает The Times, слова Дарманена о «мерах, противоречащих морскому праву», относятся к решению Пател разрешить судам британской Пограничной службы разворачивать лодки мигрантов обратно к французской стороне Ла-Манша, не давая им зайти в территориальные воды Соединённого Королевства. По информации газеты, министр поручила юристам переписать трактовки международного морского права таким образом, чтобы они позволили пограничникам, прошедшим специальную подготовку по маневрированию вблизи небольших судов, в определённых обстоятельствах перехватывать лодки мигрантов. Затем, по замыслу Пател, британская сторона будет связываться с французской, предупреждая её, что к ней направляются люди, нуждающиеся в спасении. Таким образом юридическая ответственность за лодки с мигрантами будет лежать на Франции.

Париж в ответ на британскую инициативу заявил, что она будет иметь «негативное влияние на сотрудничество» между двумя странами.

Впрочем, новый план Пател, анонсированный в среду 8 сентября, вызвал неоднозначную реакцию и среди её однопартийцев-консерваторов. К примеру парламентарий и член комитета внутренних дел Тим Лафтон заявил, что реализация подобных мер невозможна на практике.

«Сюда приплывают очень хлипкие лодки, даже те, что попрочнее, сильно перегружены. Любое судно, которое на скорости пройдёт мимо, в любом случае их перевернёт. А значит, люди окажутся в воде и кто-то неизбежно утонет. Удивительно, что этого ещё не произошло в британских водах. Но если случится, конечно же, нас будут в этом винить. Разворачивать их обратно — звучит хорошо на словах, но на деле это не сработает, — объяснил политик в радиоинтервью. — Французы должны их перехватывать и должны работать эффективнее, изначально не позволяя им пуститься в плавание».

Тем не менее сам премьер-министр дал инициативе Пател «зелёный свет». В ходе своего недавнего выступления Джонсон пообещал усилить Пограничную службу: «Во многом мы зависим о того, что делают французы, но, естественно, со своей стороны мы убедимся, что задействуем все возможные средства в нашем распоряжении, чтобы положить конец этой, на мой взгляд, ужасной практике и манипуляции надеждами людей».

Несмотря на то, что некоторые полагали, что в рамках новой перестановки в своём кабинете Джонсон снимет Пател с поста министра внутренних дел за неспособность урегулировать кризис в Ла-Манше, премьер заявил, что она «насколько можно прекрасно справляется» с задачей.

The Times добавляет, что подготовку в реализации новой стратегии перехвата лодок мигрантов Пограничная служба закончит уже к концу сентября. Сотрудникам ведомства впервые будет позволено разворачивать эти лодки, поскольку раньше они обязаны были либо просто сопровождать их, либо спасать людей, если их жизням грозила опасность. Во французской интерпретации морского права сотрудникам береговой охраны и ВМС запрещается перехватывать лодки, если они сами не просят о помощи, что случается редко, поскольку мигранты пытаются доплыть до Великобритании.

В своём предыдущем письме к Пател Дарманен связал рекордное число мигрантов, переплывающих через пролив, с новыми тактиками, которые используют контрабандисты на севере Франции. Преступники отправляют в воду множество маленьких лодок, чтобы отвлечь и рассредоточить французские органы правопорядка, а также зачастую набирают в группы для нелегального проезда представителей уязвимых слоёв населения, вроде детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями, чтобы связать руки береговой охране.