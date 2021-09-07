Times: Лондон пригрозил лишить Париж денег, если тот не будет ловить мигрантов

Глава МВД Великобритании крайне недовольна тем, что Франция ловит слишком мало мигрантов, которые пытаются попасть через пролив Ла-Манш на британскую территорию. Лондон пригрозил не выплатить Парижу обещанные деньги, которые должны были пойти на усиление приграничных патрулей.

Глава МВД Великобритании Прити Пател заявила, что готова отказаться от выделения Франции денег, которые Лондон обещал Парижу за противодействие мигрантам, пишет The Times. Ярость британского политика была вызвана тем, что накануне пролив между двумя странами пересекло рекордное число мигрантов.

Великобритания обещала Франции выделить ₤54 млн на то, чтобы она могла вдвое усилить свои патрули. Но по-прежнему очень небольшое число мигрантов отлавливают до того, как они окажутся в британских водах.

Поэтому на встрече с парламентариями Пател пригрозила отменить этот транш, если до конца сентября Франция не станет отлавливать три четверти всех мигрантов, которые штурмуют пролив. «Мы пока им не дали ни пенни, и если Франция хочет увидеть деньги, то она должна всё это устроить. Это плата за результат, а мы пока не увидели результатов», — приводит её слова автор статьи.

Пока неизвестно точное число незаконно проникших в Великобританию мигрантов за тот день, но источники в британском правительстве говорят, что из-за ясной погоды это могло быть около тысячи человек, тогда как прошлый рекорд был 828 за один день. В таком случае число мигрантов, перебравшихся через пролив за тот год, тоже станет рекордным и достигнет 13,5 тыс. человек. Впрочем, последние две недели и вовсе обошлись без того, чтобы британские власти засекли какие-либо мелкие суда с мигрантами, — виной тому плохая погода. По усреднённым данным, Франция останавливает меньше половины всех мигрантов.

На этой неделе в Лондоне будет встреча представителей «Большой семёрки», и Пател намерена обсудить этот вопрос со своим французским коллегой. В частности, британцы предлагают французам следить за побережьем ночью с воздуха. Но Париж не хочет запускать небольшие самолёты, опасаясь за безопасность ночных полётов, а использование британских беспилотников не соответствует французским законам.

Впрочем, другие британские политики отмечают, что люди бегут не от хорошей жизни, что на их родине войны и насилие. Плюс, рост числа таких переходов пролива связан с активизацией криминальных банд, которые им помогают. Так что они предлагают работать над созданием прозрачных и легальных механизмов для мигрантов. По словам британских властей, они уже задержали почти 300 организаторов и предотвратили более 10 тыс. попыток перехода границы, пишет The Times.