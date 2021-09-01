El Periódico: в предотвращении нового миграционного кризиса Евросоюз полагается на соседние с Афганистаном страны

Евросоюз намерен не допустить массовой миграции из Афганистана в Европу, сообщает El Periódico. Ожидается, что с этой целью европейские власти предложат соседним с Афганистаном странам финансовую помощь в размере €600 млн, чтобы они разместили у себя афганских беженцев.

Стремительный вывод американских войск из Афганистана, окончательно завершившийся во вторник после двух десятилетий неудачной войны с «Талибаном»*, заставил ЕС срочно решать проблему возможного массового исхода афганцев и нового миграционного кризиса, пишет El Periódico.

Как отмечает издание, во вторник на экстренном совещании в Брюсселе министры внутренних дел стран ЕС обязались работать над предотвращением «неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных перемещений» и повторения кризиса 2015 года, когда в Европу, спасаясь от войны в Сирии, прибыли более 1 млн беженцев.

В Брюсселе отметили, что осознают «серьёзность» ситуации, однако считают, что нуждающиеся в защите афганцы должны получать её «в регионе». Европейский союз полагает, что тех, кто бежит из страны после возвращения к власти талибов, должны принять соседние страны — Пакистан, Иран и Турция.

Впрочем, ни одна из этих стран не выразила желания идти на соглашения, предполагающие открытие границ для афганских беженцев. В Турции, где и так проживает около 4 млн сирийских беженцев, осудили подобный подход к решению проблемы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не станет превращать свою страну в «хранилище афганских мигрантов для Европы».



Однако Греция, как и целый ряд стран Центральной и Восточной Европы, непреклонна — она не намерена становиться «воротами» для новой волны беженцев. «Мы не можем допустить, чтобы миллионы людей покидали Афганистан и приезжали в Европейский союз, и уж точно не через Грецию», — ещё в середине августа отметил министр по вопросам миграции Греции Нотис Митарачи.

Как пишет El Periódico, во вторник эта позиция возобладала. В заявлении по итогам экстренного совещания ЕС предостерёг от стимулов для нелегальной миграции. В Брюсселе также подчеркнули, что намерены оказывать финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам, чтобы нуждающиеся в защите люди получали её «прежде всего в регионе». Ожидается, что Евросоюз предложит соседям Афганистана помощь в размере €600 млн, чтобы те разместили у себя афганских беженцев.

«Сейчас важно направить правильный сигнал: «Оставайтесь там, и мы будем поддерживать регион, чтобы помочь живущим там людям», — заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер во время совместного выступления со своими коллегами из Дании и Чехии. «Люди не должны ехать в Европу, они должны оставаться в регионе», — добавил министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе. Проще говоря, Европа не хочет повторения ситуации шестилетней давности.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Юханссон, пока Брюссель не обнаружил «массового оттока мигрантов из Афганистана в соседние страны», однако там признают, что «ситуация может измениться в ближайшие недели или месяцы». Лучший способ предотвратить миграционный кризис, по мнению еврокомиссара, не допустить «гуманитарный кризис внутри Афганистана и ущемления прав человека». Тем не менее Юханссон отметила, что ЕС «должен быть готов ко всем сценариям».

Кроме того, пишет El Periódico, Брюссель обязуется сделать всё возможное, чтобы события в Афганистане не привели к появлению новых угроз безопасности для европейских граждан. «Необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы режим талибов прекратил все связи и взаимодействие с международным терроризмом и чтобы Афганистан вновь не стал прибежищем террористов и организованных преступных групп», — сказано в заявлении по итогам совещания.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.