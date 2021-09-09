Кто не работает, тот не ест — Дания ужесточает свою миграционную политику

Власти Дании планируют лишить денежных пособий неработающих мигрантов, сообщает Focus. Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно будет трудиться не меньше 37 часов в неделю. «Слишком много лет мы оказывали многим людям медвежью услугу, ничего с них не требуя», — подчеркнул премьер-министр страны Метте Фредериксен.
Власти Дании собираются ужесточить свою миграционную политику и будут выплачивать финансовую помощь только тем приезжим, у кого есть работа, сообщает Focus. Деньги получит только тот, кто трудится в неделю не меньше 37 часов.
«Мы хотим ввести новую рабочую логику, когда люди обязаны вносить свой вклад и приносить пользу, — заявил премьер-министр страны Метте Фредериксен. — А если они не смогут найти постоянную работу, им нужно будет трудиться за пособие».
«Это может быть работа на пляже, когда люди собирают сигаретные упаковки и пластик, или можно оказывать помощь в решении различных задач на предприятии, — пояснил датский министр занятости Питер Хуммельгард. — Главное для нас, чтобы люди вышли из своих домов».
До этого эти правила действовали только для тех, кто уже получал государственную помощь в течение 3-4 лет, а также для тех, у кого не было достаточного уровня образования или знаний датского, напоминает издание. При этом новые предписания должны помочь мигрантам интегрироваться. «Слишком много лет мы оказывали многим людям медвежью услугу, ничего с них не требуя», — подчеркнул Фредериксен. Также власти подчеркнули, что доля работающих среди женщин с Ближнего Востока, из Северной Африки и Турции особенно мала.
Впрочем, эти планы ещё должен одобрить парламент. Левые политики критикуют эту инициативу. Они говорят, что это может привести к финансируемому за счёт государства социальному демпингу. Дания уже годами проводит крайне жёсткую миграционную политику. Власти поставили перед собой цель снизить количество соискателей статуса беженцев до нуля.
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