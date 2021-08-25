Sky: и тюрьма не помеха — мигранты побили суточный рекорд по пересечению Ла-Манша

01:28
В «Талибане» заявили о хороших отношениях с Россией и Китаем
Радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим.
01:09
Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Афганистане
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
00:59
Оверим рассказал, как безуспешно пытался добиться боя с Фёдором Емельяненко
Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Алистар Оверим сообщил, что легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко трижды отказывался от встречи с ним.
00:53
Байден заявил о высоком риске нападения террористов на аэропорт Кабула
Боевики «Исламского государства»* ищут возможность для атак на силы США и их союзников в Афганистане. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
00:45
Камоцци: я дал позитивный отзыв «Спартаку» по Кауфризу
Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, советовал ли он красно-белым бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.
00:36
В Колумбии за сутки выявили более двух тысяч случаев коронавируса
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 2467 и достигло 4 894 702.
00:32
Источник: «Сампдория» направила трансферный запрос «Краснодару» по Вильене
Итальянская «Сампдория» проявляет интерес к голландскому полузащитнику «Краснодара» Тонни де Вильене.
00:15
В Астраханской области пациент скорой погиб в ДТП с грузовиком
В Астраханской области в результате столкновения автомобиля скорой помощи, грузовика и иномарки погиб пациент, ещё два человека пострадали.
00:13
«Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальмё» стали участниками группового раунда ЛЧ
Состоялись ответные матчи финального этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
23:59
Террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:58
Депутат Чепиков считает, что Госдума должна пресечь отмену лимита на легионеров
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, ныне депутат Государственной думы России Сергей Чепиков выступил против вероятной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:49
Палата представителей США одобрила бюджетный план на $3,5 трлн
Палата представителей конгресса США проголосовала за одобрение бюджетного плана на 2022 финансовый год в размере $3,5 трлн.
23:42
Американские хоккеистки разгромили Россию в матче ЧМ
На чемпионате мира по женскому хоккею, который проходит в Калгари, сборная США одержала крупную победу над командой России.
23:36
В Венесуэле в результате наводнения погибли 11 человек
В результате наводнений в венесуэльском штате Мерида погибли по меньшей мере 11 человек.
23:24
Заболотный: ЦСКА в оптимальной форме подходит к матчу с «Зенитом»
Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о подготовке к матчу с петербургским «Зенитом».
23:20
В Белом доме заявили об опасениях в связи с ситуацией в аэропорту Кабула
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у американской администрации есть большие опасения относительно угроз для безопасности в аэропорту Кабула.
23:07
Источник: ПСЖ отказался продать Мбаппе в «Реал» за €160 млн
Мадридский «Реал» сделал предложение французскому ПСЖ по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.
23:03
Fox News: США начали сокращать численность контингента в Афганистане
Соединённые Штаты начали сокращать численность воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.
22:53
Российские гимнасты на ЧМ выступят под флагами национальных федераций
Российские художественные и спортивные гимнасты выступят на чемпионатах мира под флагами национальных федераций.
22:52
В Самарской области локализовали природный пожар в Кинельском районе
В Самарской области локализовали природный пожар в Кинельском районе, который угрожал трём населённым пунктам.
22:36
Байден поручил подготовить планы по эвакуации из Афганистана
Американский президент Джо Байден поручил своей администрации разработать планы на случай изменения сроков проведения эвакуации из Афганистана.
22:36
Мамаев высказался о возвращении в сборную России при Карпине
Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как воспринял переход экс-наставника клуба Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, и оценил возможность своего возвращения в национальную команду.
22:22
L'Équipe: «Лион» предложил «Зениту» €11 млн за Азмуна
Французский «Лион» сделал петербургскому «Зениту» официальное предложение по форварду Сердару Азмуну.
22:19
Мутко сообщил о росте цен на жильё в России
Гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о росте цен на жильё в России.
22:07
На Украине возбудили дело по факту нападения с зелёнкой на Порошенко
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, которого ранее задержали за нападение с зелёнкой на экс-президента Украины Петра Порошенко.
22:06
Стали известны все участники плей-офф ЧМ по пляжному футболу
По итогам группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, определились все участники стадии плей-офф.
21:57
NYT: Байден допустил возможность продления миссии США в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, но допустил, что миссия США в стране может быть продлена.
21:55
Путин наградил орденами двух сенаторов от Ингушетии и Северной Осетии
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского сенатора от Северной Осетии Таймураза Мамсурова и орденом Почёта сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.
21:54
Источник: «Спартак» приобрёл защитника «Галатасарая» Маркана
Московский «Спартак» подписал контракт с защитником турецкого «Галатасарая» Марканом.
21:42
В ООН заявили о случаях запугивания сотрудников в Афганистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что некоторые сотрудники организации сталкиваются в Афганистане с притеснением и запугиванием.
21:42
Семак: я против лимита на легионеров
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в пользу отмены лимита на легионеров.
21:34
Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме на Ставрополье
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.
21:29
Уткин заявил, что «Матч ТВ» использовал Арустамяна втёмную
Известный журналист и блогер Василий Уткин назвал циничным поведение руководителей «Матч ТВ» в ситуации с уходом комментатора и ведущего Нобеля Арустамяна.
21:25
МИД России призвал стороны вернуться к обсуждению иранской ядерной сделки
В МИД России сообщили, что обеспокоены текущей ситуацией с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и призвали стороны вернуться к переговорам.
21:16
Орлов считает, что лимит на легионеров порождает коррупцию
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:16
Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России
В России впервые появилась возможность решить жилищный вопрос, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.
21:09
В Самарской области трём населённым пунктам угрожает природный пожар
В Самарской области природный пожар в Кинельском районе угрожает трём населённым пунктам, в том числе городу Кинель и сёлам Язевка и Угорье. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
21:05
Столтенберг заявил о координирующей роли НАТО в эвакуации людей из Кабула
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.
21:02
L'Équipe: Роналду пытается добиться трансфера в «Манчестер Сити»
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы стать игроком «Манчестер Сити».
20:52
Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора «ДОМ.РФ»
Президент России Владимир Путин заявил, что считает успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора «ДОМ.РФ».
20:50
Португалия проиграла Уругваю и не попала в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Действующие чемпионы Европы по пляжному футболу, сборная Португалии, проиграли команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа на мировом первенстве, которое проходит в Москве.
20:47
Синоптик предупредил о сильных ливнях в Москве 26 августа
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в четверг, 26 августа, ожидаются сильные дожди.
20:46
Адвокат Газизова рассказал о расходах «Спартака» за 2020 год
Адвокат генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова Артур Егиян рассказал о расходах «Спартака» за 2020 год.
20:40
В России составляют списки граждан, желающих вернуться из Афганистана
МИД России готовит списки россиян, которые желают вернуться в страну из Афганистана, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
20:36
Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.
20:35
Врачи прокомментировали вакцинацию от COVID-19
Перед прививкой от коронавируса нет необходимости сдавать анализы, так как это ни на что не повлияет: перед уколом пациента осматривает врач — при наличии признаков заболеваний вакцинацию отложит сам специалист.
20:35
Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает причастным к инциденту в Киеве, в ходе которого его облили зелёнкой, действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
20:33
Названы сферы с высокой зарплатой для молодых специалистов
HR-специалист Александр Перцовский назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без какого-то опыта и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.
20:31
В Подмосковье за лето в сельхозоборот ввели почти 14 тысяч га земли
В период с мая по август 2021 года в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот ввели 13,8 тыс. га земли.
20:30
Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала ЧЕ
Женская сборная Бельгии по волейболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу, что позволило россиянкам гарантировать себе попадание в плей-офф.