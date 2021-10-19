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24 канал: глава Пентагона назвал Россию препятствием к миру в Донбассе

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Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия начала войну в Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта. Как передаёт «Телеканал новин 24», Остин также добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину и осуждает действия Москвы.
24 канал: глава Пентагона назвал Россию препятствием к миру в Донбассе
Reuters

На Украине с официальным визитом находится министр обороны США Ллойд Остин. Как передаёт «Телеканал новин 24», он заверил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и осуждает действия России, которая «начала войну в Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта».

«Давайте чётко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил Остин.

Он уточнил, что США будут делать всё возможное, чтобы поддержать Украину. Остин также напомнил, что Джо Байден во время визита в США Владимира Зеленского в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
 
«Мы осуждаем оккупацию Крыма* и призываем Россию прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Чёрном море», — отметил Остин.
 
В ответ министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что надеется, что США будут помогать сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. Для этого, добавил он, есть различные средства воздействия, как дипломатические, так военные.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
 

 

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