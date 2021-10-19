24 канал: глава Пентагона назвал Россию препятствием к миру в Донбассе
На Украине с официальным визитом находится министр обороны США Ллойд Остин. Как передаёт «Телеканал новин 24», он заверил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и осуждает действия России, которая «начала войну в Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта».
«Давайте чётко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил Остин.
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