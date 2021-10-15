Главред: эксперт рассказал, почему Киеву не следует отказываться от военного сценария в Донбассе
В условиях агрессивной риторики России нельзя рассчитывать только на дипломатию, считает политолог Вадим Карасёв. Как передаёт «Главред», эксперт уверен, что Украине необходим и военный сценарий операции в Донбассе.
Карасёв рассказал о том, что у Киева должен быть силовой сценарий по урегулированию военного конфликта в Донбассе. При этом подобный план должен разрабатываться при участии военных экспертов, общественности и Верховной рады.
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