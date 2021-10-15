Главред: эксперт рассказал, почему Киеву не следует отказываться от военного сценария в Донбассе

Украине нельзя рассчитывать только на дипломатию, поэтому Киеву необходим и силовой сценарий по урегулированию военного конфликта в Донбассе, считает политолог Вадим Карасёв. Как пишет «Главред», эксперт также добавил, что, хотя нормандский формат и минский процесс не обеспечивают нужных результатов, отказываться от таких переговорных площадок не следует.

В условиях агрессивной риторики России нельзя рассчитывать только на дипломатию, считает политолог Вадим Карасёв. Как передаёт «Главред», эксперт уверен, что Украине необходим и военный сценарий операции в Донбассе.

Карасёв рассказал о том, что у Киева должен быть силовой сценарий по урегулированию военного конфликта в Донбассе. При этом подобный план должен разрабатываться при участии военных экспертов, общественности и Верховной рады.

«Логично то, что пишет Аваков, что нужен военный сценарий. Рассчитывать только на дипломатический путь прекращения войны в рамках Минских соглашений, учитывая агрессивную риторику России и агрессивный тон, который был продемонстрирован в статье Медведева, — это иллюзия. Кстати, очень правильно сказано, что не только генералы должны согласовывать этот план. Должны быть привлечены военные эксперты, общественность, Верховная рада Украины, комитет по нацбезопасности и обороне», — объяснил Карасёв.

Кроме того, по его словам, несмотря на то, что нормандский формат и минский процесс не приводят к нужным результатам, от таких переговоров отказываться не нужно. Следует очертить какую-либо новую переговорную картину либо же продолжать переговоры в сложившихся на данный момент форматах.

«Что касается нормандского формата, то рамка остаётся. Но никто не верит, что та картина, которая была в этой рамке, сработает. Нужно рисовать какую-то новую картину или хотя бы пока что держать эту рамку. Нормандский формат, лучшего нет. Минский процесс тоже остаётся. Но результата там не будет, и встречи не будет», — подчеркнул Вадим Карасёв.