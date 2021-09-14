Главред: эксперт рассказал о капкане для Украины с Россией, из-за которого может начаться война

Напряжённая обстановка между Россией и Украиной стала капканом для двух стран, считает политтехнолог Глеб Павловский. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что обе страны будут вынуждены отвечать на любые действия друг друга, что может привести к началу полномасштабных вооружённых действий.

Украина и Россия постоянно находятся на грани начала полномасштабных вооружённых действий и любая вспышка может привести к большой войне, считает политтехнолог Глеб Павловский. Как пишет «Главред», эксперт полагает, что обстановка стала капканом для двух стран, которые будут вынуждены в любом случае отвечать на действия друг друга.

Как продолжает издание, эксперт рассказал о том, что Москва на удивление сдержанно отреагировала на слова Зеленского по поводу возможного полномасштабного военного конфликта двух стран, однако ситуация по-прежнему сложная.

«Меня удивило, что ответ был сравнительно сдержанный. Я мог бы ожидать какого-то более истерического ответа. Если говорить о фактической стороне дела, ничего хорошего в нынешнем положении нет, и, действительно, стороны находятся всё время на грани начала войны. Это связано не только с планами, война не всегда идёт по плану. При таком состоянии фронта она может действительно возникнуть, а если возникнет, то очень быстро станет полномасштабной, поскольку там завязано много интересов многих стран», — рассказал Павловский.

Также он добавил, что нынешняя обстановка — это капкан для России и Украины, так как стороны вынуждены будут отвечать на любые действия друг друга. Сейчас оба государства находятся в ситуации апреля-мая нынешнего года, когда начало большой войны было наиболее вероятно.

«Что бы ни сделала Россия, Украина вынуждена будет отвечать, что бы ни сделала Украина — Россия с большим удовольствием ответит. В этом проблема, а вовсе не в справедливости, она начнётся уже потом, где-то после войны. Пока мы находимся в ситуации апреля-мая этого года, когда война чуть было не началась», — подчеркнул эксперт.

Как напоминает издание, ранее Владимир Зеленский не исключил полномасштабного военного столкновения с Россией. При этом он считает, что такой шаг станет самой большой ошибкой Москвы. Зеленский также заявил, что отношения между Украиной и Россией, а также двумя народами стали враждебными, однако, несмотря на российскую информационную политику, есть и умные россияне, которые с уважением относятся к украинской государственности.