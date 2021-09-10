Главред: Кулеба объяснил, почему необходима встреча Зеленского и Путина
Для урегулирования конфликта в Донбассе «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России», а это — Владимир Путин, поэтому встреча президентов Украины и России должна состояться. Как пишет «Главред», об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«При всём том лукавстве, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности, для всех очевидно, что речь идёт о международном вооружённом конфликте, в котором есть два участника — Украина и Россия. И нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в Российской Федерации. А это Владимир Путин», — сказал Кулеба.
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