Главред: Кулеба объяснил, почему необходима встреча Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта в Донбассе «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России», а это — Владимир Путин, поэтому встреча президентов Украины и России должна состояться. Однако, как пишет «Главред», Кулеба добавил, что Украина не прячется от такой встречи и готова к ней, однако создаётся впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки.

Для урегулирования конфликта в Донбассе «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России», а это — Владимир Путин, поэтому встреча президентов Украины и России должна состояться. Как пишет «Главред», об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«При всём том лукавстве, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности, для всех очевидно, что речь идёт о международном вооружённом конфликте, в котором есть два участника — Украина и Россия. И нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в Российской Федерации. А это Владимир Путин», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что саммит Зеленского и Путина будет предусматривать «чрезвычайно сложный разговор», однако к нему «нужно идти». При этом Кулеба отметил, что Киев не отвергает «нормандский формат». По его словам, как раз сейчас активизировалась работа над подготовкой нового саммита.

Министр иностранных дел также указал на позицию президента Владимира Зеленского, которая «заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую, ради того, чтобы прекратить войну, гибель наших солдат и деоккупировать наши территории».

Кулеба считает, что к будущему диалогу с Путиным следует подходить «с очень практичными политическими инструментами».

«В 2019 году, например, Путин так же хотел уничтожить украинскую государственность, но тем не менее он пошёл на конкретные уступки по обмену пленными, освобождению наших политзаключенных, Олега Сенцова», — напомнил министр.

Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

«Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создаётся впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи», — сказал Кулеба.