Обозреватель: Зеленский рассказал стэнфордским студентам про украинские реформы и российскую агрессию

Страна, в которой возможно всё, — так Владимир Зеленский описал Украину во время выступления в Стэнфордском университете. Как передаёт «Обозреватель», Зеленский добавил, что уверен, что его страна будет сильной и успешной и даже станет лидером Европы.

Владимир Зеленский провёл встречу в Стэнфордском университете. Как пишет «Обозреватель», мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки главы Украины в США.

Зеленский выступил перед студентами и учёными, начав свою речь с шутки. Он сказал, что был здесь уже несколько раз, но потом добавил: «В мечтах». Зеленский начал выступать на английском языке, однако потом он перешёл на украинский, попросив перед этим разрешения и сказав, что уважает историю, культуру и язык США.

Он рассказал публике об Украине, её реформах и агрессии России. Возможно всё — так можно описать страну, если делать это в двух словах, указал Зеленский.

«Украина строит сотни километров дорог, мостов — и это возможно. Украина противостоит России, которая аннексировала и оккупировала часть страны, строит демократию, развивает антикоррупционные институты, вводит электронное декларирование, корпоративное управление, запускает рынок земли», — рассказал президент.

Украина, добавил Зеленский, одной из первых в мире ввела цифровой паспорт и развивает государство в смартфоне.Также в стране готовится внедрение электронного голосования.

Украинский президент также отметил, что его страна станет сильной и успешной.

«Во всём мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель. Мы вернём своих людей. Для нас это очень важно — вернуть Крым* и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы», — заявил Зеленский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



