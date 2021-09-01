Главред: Зеленский считает, что нынешней поддержки НАТО для Украины недостаточно
Владимир Зеленский считает, что нынешняя поддержка Украины со стороны НАТО важна на психологическом уровне, но в нынешних условиях этого недостаточно. Как пишет «Главред», об этом украинский президент заявил во время представления для аналитических центров Америки программы трансформации Украины.
«Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Чёрного и Азовского морей. В частности, за проведение военных учений. Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не в одиночку. Такое присутствие является важным на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет», — отметил Зеленский.
Он напомнил, что продолжается «временная оккупация Крыма»* — на полуострове сосредоточены 80 тыс. российских военных и десятки тысяч — вдоль украинской границы. По словам Зеленского, страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, «а для нас это тактика».
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