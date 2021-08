1+1: Владимир Зеленский рассказал журналистам о своих ожиданиях от визита в Вашингтон

Владимир Зеленский в США пообщался с журналистами «1+1» и рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон. Украинский президент сообщил, что уже во вторник у него запланировано восемь встреч, на которых будут обсуждаться энергетика и вопросы безопасности. А 1 сентября состоится встреча с Джо Байденом, по итогам которой президенты обнародуют совместное заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединённые Штаты. Накануне он с женой прибыл в столицу США, и уже на сегодня у него назначено восемь встреч. Наша съёмочная группа встретила президента возле отеля, в котором он остановился, и расспросила об ожиданиях от визита. И это эксклюзивно для ТСН.

ОЛЬГА КОШЕЛЕНКО, корреспондент: Президент Украины и вся делегация остановилась вот в этом пятизвёздочном отеле Hay-Adams. Он находится буквально через дорогу от Белого дома, и сегодня тут можно встретить чуть ли ни всё украинское правительство и офис президента. Сегодня у них единственный свободный вечер, когда они могут отдохнуть, а уже завтра с 9:30 по местному времени их ожидает насыщенная рабочая программа.

Охрана разгружает вещи, в отель заселяется глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, из парка возвращается министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран идёт на прогулку по вечернему Вашингтону.

Последним из отеля выходят президент с женой и садятся в чёрный Suburban.

ЖУРНАЛИСТЫ: Господин президент! Господин президент!

Через несколько секунд Владимир Зеленский всё-таки выходит к ТСН.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Добрый день! Вы кричали?

Он говорит, что собрался с женой и командой на ужин.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Очень хочется немного поспать.

Во вторник у президента восемь встреч, и первая — в Министерстве энергетики, далее — оборонные ведомства.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: В целом там должны быть три оборонных соглашения, должны быть. Будем общаться завтра, также есть важные вещи касательно экономических договорённостей. Будет большой диспут относительно «Северного потока», должны быть энергетические соглашения и договорённости. Должны быть, ну, посмотрим, потому что — все знают — дьявол кроется в деталях, поэтому стоит немножко подождать.

Пока мы общаемся, первая леди Елена Зеленская подсказывает.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Снять маску? Моя жена мне говорит.

У жены президента в США — отдельная программа.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Будут открываться важные для нашего государственного языка аудиогиды, и украинский дом мы откроем обязательно наконец-то. В Вашингтоне, in the capital of USA, будет наш украинский дом, очень крутой.

Наши дипломаты не помнят более напряжённого по подготовке визита. США сегодня завершают вывод войск и эвакуацию гражданских из Кабула, и программу приходилось неоднократно изменять, поскольку американские чиновники круглосуточно работают над тем, чтобы завершить миссию в Афганистане без новых потерь.

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины: Я думаю, что это знаково, то, что, несмотря на все проблемы, несмотря на очень загруженный график, всё равно Украина является одим из приоритетов и отношения с Украиной являются приоритетными, поэтому визит проходит по плану. Как говорят, есть такая присказка, этот пожар идёт по плану.

Встреча с президентом Джо Байденом состоится 1 сентября. Владимира Зеленского ожидают в Белом доме к обеду. Запланировано общение с глазу на глаз. По результатам встречи президенты обнародуют совместное заявление.

Из США Ольга Кошеленко, Марина Падалко, Максим Шинкаренко и Александр Алифанов, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.