WP: Зеленский разочарован тем, что Байден не берёт Украину в НАТО вместе с коррупцией

В преддверии визита в США президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с нежеланием Запада дать согласие на вступление его страны в НАТО и заявлениями Байдена о том, что Киев сначала должен искоренить коррупцию. По мнению Зеленского, такие требования служат «сигналом для других стран» о том, что Украине в западном альянсе совсем не рады, и приводят к тому, что Россия беспрепятственно наращивает своё влияние в регионе, пишет The Washington Post.

Накануне своей встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая должна пройти в конце августа, украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство в отношении западных союзников и разочарование в связи с их нежеланием дать согласие на вступление его страны в НАТО. Зеленский также заявил, что не согласен с заявлениями Байдена о том, что Украине сначала предстоит «побороть коррупцию», прежде чем рассматривать вопрос о её вступлении в Североатлантический альянс, сообщает The Washington Post.



В недавнем интервью западным СМИ украинский президент особо подчеркнул, что «неясность» в отношении вступления его страны в НАТО является «сигналом для других стран о том, что вам, ребята, здесь не рады, а совсем рядом Россия, увеличивающая своё влияние», говорится в статье. В последнее время Зеленский всё чаще выражает свое разочарование отсутствием поддержки Запада в конфликте с Россией, констатирует The Washington Post.



При этом никаких признаков «размораживания» конфликта не наблюдается, отмечается в статье. В результате столкновений в Донбассе уже погибло около 13 тыс. человек, хотя последние крупномасштабные боевые действия велись более четырёх лет назад, сообщает The Washington Post. Напряжённость в регионе обострилась весной этого года, когда Россия сосредоточила войска и военную технику вдоль границы в ходе проведения военных учений.



В апреле Россия отвела большую часть своих подразделений. Однако Зеленский заявляет, что Россия оставила вблизи границы значительное количество военной техники и может быстро увеличить присутствие своих войск у границы «в любой момент», говорится в статье. Он также подчеркнул, что именно скорейшее членство в НАТО способно обеспечить Украине «защиту от нового наступления России», сообщает The Washington Post. Ведь между странами альянса заключён договор о взаимной обороне, означающий, что в случае нападения на одну из них к её обороне подключатся и союзники.



Однако Киев признаёт, что это может «спровоцировать» Москву — не случайно президент России Владимир Путин поднимал данный вопрос на июньском саммите с Байденом в Женеве, назвав это «красной чертой», говорится в статье. В свою очередь, Байден в ответ на вопрос о кандидатуре Украины как будущего члена НАТО ответил: «Не говорите глупостей», — и добавил, что Киеву сначала ещё необходимо решить проблему коррупции и добиться соответствия всем остальным критериям, пишет The Washington Post.



Зеленский же парировал это тем, что коррупция существует повсюду, поэтому он считает обвинения в свой адрес необоснованными. «Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и дело не в том, что я так считаю только с тех пор, как стал президентом, мне это всегда казалось оскорбительным. Потому что знаете, что? Ни одна страна не свободна от коррупции», — подчеркнул в этой связи украинский президент.



Предстоящего визита в Белый дом Зеленский настойчиво добивался от Вашингтона с тех пор, как его печально известный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом два года назад спровоцировал слушания по импичменту, напоминает The Washington Post. Во время своей предвыборной кампании Зеленский выступал против истеблишмента и за проведение реформ, обещая разрушить власть могущественных олигархов в стране, — однако заметных успехов в этой сфере он до сих пор не смог добиться, отмечается в статье.



Летом этого года он инициировал так называемый законопроект об олигархах, который должен был заставить украинских магнатов раскрывать информацию о своих активах. В случае принятия этого закона им также запретили бы финансировать политические партии, занимать государственные посты и участвовать в приватизации, поясняет автор. Этот законопроект был призван «успокоить» Международный валютный фонд, который приостановил реализацию кредитной сделки на сумму $5 млрд в связи с опасениями из-за недостаточно активного проведения реформ.



Однако критики отмечают, что два ведущих олигарха, которые стали жертвами «деолигархизации», являлись политическими соперниками Зеленского. Мультимиллионеру Виктору Медведчуку, которого многие подозревали в тесных связях с Кремлём, было предъявлено обвинение в государственной измене. Объектом многочисленных коррупционных расследований стал также кондитерский магнат и медиамагнат Пётр Порошенко, бывший президент, который соперчничал с Зеленским на выборах 2019 года, но проиграл, напоминает The Washington Post.



Но это не помогло Зеленскому переубедить Запад. Кроме того, как показывают недавние опросы, уровень его поддержки внутри страны также резко снизился. А вскоре по его позициям будет нанесён ещё один удар, когда будет завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», напрямую связывающего российские газодобывающие компании с Европой через Германию. После его введения в эксплуатацию Киев рискует потерять около $2 млрд ежегодных платежей от Москвы в рамках договора о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году, подчёркивается в статье.



Украина очень рассчитывала на санкции США, призванные помешать реализации этого спорного проекта. Однако в мае этого года администрация Байдена объявила, что решила не вводить санкции в отношении компании, отвечающей за «Северный поток — 2», чтобы восстановить отношения с Германией. В обмен немцы пообещали инвестиции в развитие инфраструктуры «зелёных технологий» на Украине. Кроме того, Берлин и Вашингтон намерены совместно осуществлять программы, направленные на «ослабление энергетического доминирования России в Европе», сообщается в статье.



Однако Зеленский заявил, что на самом деле он «не очень верит» в то, что все обязательства по этому соглашению будут выполнены. «Конечно, я не в восторге от этой договорённости, если её можно так назвать, и от формата, в котором она была достигнута», — отметил он. Немецкие СМИ также сообщили, что, по имеющимся у них данным, хотя строительство газопровода планируется завершить уже 23 августа, во время предстоящей встречи в Белом доме Зеленский намерен вновь обратиться к Байдену с просьбой вмешаться.



Во время интервью Зеленский неоднократно подчёркивал проблемы в сфере «безопасности», которые, по его мнению, угрожают Украине после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Он опасается, что Москва после этого может стать «более агрессивной» в своих отношениях с Киевом, как только Украина перестанет служить транзитной территорией в поставках российского газа, поясняет автор.



Кроме того, опасения у Киева вызывает и недавно опубликованная статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой российский лидер выражает мнение, что «украинцы и русские — это вообще один народ», пишет The Washington Post. Некоторых экспертов это навело на мысль, что Россия намерена предъявить Украине новые территориальные претензии.



На вопрос о том, как он лично воспринимает Путина, сам Зеленский охарактеризовал своего российского коллегу как «иррационального» и эмоционального человека, «иногда даже очень эмоционального», говорится в статье. «Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины», — подчеркнул Зеленский в недавней беседе с представителями западных СМИ.