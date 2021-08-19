Delo.ua: Зеленский пообещал Украине новый флот за 15 лет

14:00 ESPN: «Спартак» интересуется футболистом сборной Колумбии Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к правому защитнику сборной Колумбии и бельгийского «Генка» Даниэлю Муньосу Мехии.

13:57 Президент Казахстана примет участие в ВЭФ-2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

13:55 Лавров заявил, что в Кабуле не стремились выполнять договорённости с талибами Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что власти страны не стремились выполнять договорённости по диалогу с движением «Талибан»*.

13:47 Лукашенко: бюджет Белоруссии складывается лучше, чем могло быть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики складывается лучше, чем могло быть.

13:41 В FIG остались довольны работой судей на турнире по художественной гимнастике на ОИ В Международной федерации гимнастики (FIG) провели анализ судейских решений на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

13:38 Зеленский высказался о необходимости прямых переговоров с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопроса украинских заключённых, отбывающих наказание в Крыму.

13:36 В результате ДТП в Амурской области погибли три человека В результате ДТП на трассе Благовещенск — Бибиково в Амурской области погибли три человека. Ещё пятеро получили травмы и были госпитализированы.

13:30 Тренер «Динамо» отреагировал на слухи об уходе Евгеньева в ЦСКА Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи о возможном уходе защитника команды Романа Евгеньева в столичный футбольный клуб ЦСКА.

13:27 Лавров: Россия поддерживает вывод всех иностранных военных из Ливии В России поддерживают позицию о необходимости вывода с территории Ливии всех без исключения иностранных военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

13:22 Дина и Арина Аверины хотят выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии Серебряная призёрка Игр в Токио россиянка Дина Аверина ответила на вопрос, собираются ли она и её сестра Арина продолжать карьеру.

13:21 На Курилах военнослужащие провели командно-штабную тренировку Более 500 российских военнослужащих были задействованы в командно-штабной тренировке на Курильских островах.

13:15 Шварц уверен, что «Динамо» ожидает тяжёлая игра с «Уралом» Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с екатеринбургским «Уралом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:14 Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 4 млн рублей Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по двум новым эпизодам.

13:07 Токаев напомнил о рисках для стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала заявил, что тяжесть основных рисков из-за ситуации в Афганистане несут центральноазиатские страны.

13:06 Пловец Колесников об антидопинговых санкциях: не буду отрицать, в России косячили Российский пловец Климент Колесников поделился мнением об антидопинговых санкциях в отношении страны.

12:57 В Британии выявили снижение эффективности вакцин против «дельта»-штамма Учёные из Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 Pfizer/BioNTech и AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации в условиях «дельта»-штамма.

12:56 Колесников прокомментировал ситуацию с Рыловым и американским пловцом Мёрфи на ОИ Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о ситуации с соотечественником Евгением Рыловым и американцем Райаном Мёрфи на Олимпийских играх в Токио.

12:55 Боррель рассказал о тратах США на Афганистан Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о тратах Соединённых Штатов в Афганистане.

12:51 Лавров прокомментировал визит главы МИД Ливии в Россию Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Наджлой Мангуш в Москве, заявил, что её визит говорит о намерении властей Ливии выстроить с Россией приоритетные отношения.

12:50 По «Северному потоку — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа По газопроводу «Северный поток — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром». По данным компании, за семь месяцев ткущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.

12:42 РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича и Слуцкого по итогам четвёртого тура РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал штрафами некоторых тренеров по итогам четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

12:38 Замглавы МИД России Моргулов обсудил с послом США ситуацию в Афганистане Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол США в Москве Джон Салливан обсудили на встрече в четверг, 19 августа, ситуацию в Афганистане.

12:35 Мишустин прокомментировал сотрудничество с Казахстаном по борьбе с COVID-19 В России удовлетворены сотрудничеством с Казахстаном в сфере борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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12:30 «Уфа» объявила об аренде Урунова из «Спартака» Футбольный клуб «Уфа» объявил об аренде с правом выкупа полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

12:28 Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 21 мая Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала ниже $66 за баррель впервые с 21 мая.

12:24 Израильская гимнастка Ашрам о золоте ОИ: я не русская и добиваюсь успехов Чемпионка Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье израильтянка Линой Ашрам отметила, что её происхождение помогает ей выигрывать.

12:15 В СФ отреагировали на призыв Борреля не дать России и Китаю «взять контроль» в Афганистане Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».

12:12 «Ахмат» оштрафован за появление постороннего человека на поле в матче с «Динамо» Грозненский «Ахмат» был оштрафован по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за появление на поле постороннего лица в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

12:03 В ЕП заявили о нужде 18 млн афганцев в срочной гумпомощи Глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе в ходе экстренных совместных слушаний с комитетом по иностранным делам рассказал о гуманитарной ситуации в Афганистане.

12:00 Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 2 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда.

11:59 В Nord Stream 2 прокомментировали сроки строительства «Северного потока — 2» В компании Nord Stream 2 AG заявили, что не могут подтвердить сведения о завершении 23 августа строительства газопровода «Северный поток — 2».

11:59 Sky Sports: Левандовски хочет покинуть «Баварию» до 2024 года Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски намерен покинуть команду до достижения 35-летнего возраста.

11:57 В российском МИД отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление.

11:51 В Тюмени обнаружили тело девочки В Тюмени обнаружили тело ребёнка, которое, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

11:48 «Чемпионат»: «Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу Футбольный клуб «Краснодар» отклонил предложение турецкого «Коньяспора» об аренде нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа.

11:47 За сутки в России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса За сутки в России выявили 21 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 684 531. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

11:41 Мурманская область лидирует по заявкам на получение «арктического гектара» Более двух тысяч заявок подано на получение бесплатного гектара в российской Арктической зоне. Лидером по количеству заявлений стала Мурманская область.

11:35 В регионах Сибири предотвратили четыре теракта в 2020 году Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году было предотвращено четыре теракта.

11:31 Польша направит 100 военных для организации эвакуации граждан из Афганистана Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о направлении военного контингента на территорию Афганистана для оказания помощи в эвакуации граждан из страны.

11:28 Боррель призвал не позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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11:17 Назарбаев предложил России развивать совместные предприятия в сфере ВПК Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил двум странам развивать совместные предприятия, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

11:16 Пловец Колесников высказался о скандале с Дзюбой и популярности футбола Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о скандальном видео с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и популярности футбола.

11:13 Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой.

11:10 Reuters: в аэропорту Кабула за несколько дней погибли 12 человек В аэропорту Кабула и его окрестностях с воскресенья, 15 августа, погибли 12 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных представителей НАТО и движения «Талибан»*.

11:05 Пловец Колесников о критике: в один день люди с тобой, в другой — болеют за американцев Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о выступлении сборной на Олимпийских играх, а также отреагировал на критику в адрес спортсменов.

11:03 МИД России: нет необходимости в демонстрации силы ОДКБ на фоне событий в Афганистане Россия не видит необходимости в «нагнетании с целью демонстрации силы» на уровне ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

10:51 В Госдуме разработали законопроект о поддержке русскоязычных меньшинств в других странах Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, проявляющим вражду или ненависть к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.