Delo.ua: Зеленский пообещал Украине новый флот за 15 лет

Президент Владимир Зеленский пообещал сформировать новый Военно-морской флот Украины к 2035 году, сообщает информационный портал Delo.ua. По словам Зеленского, эта масштабная программа будет реализована в несколько этапов, также планируется начать строительство военно-морских баз. В то же время президент подчеркнул, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий будет решаться в рамках «деоккупации Крыма», говорится в статье.
Власти Украины планируют до 2035 года реализовать большую программу по развитию военно-морского флота, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами. По словам президента, это будет происходить в несколько этапов, сообщает украинский информационный портал Delo.ua.
Первый этап, как пояснил Зеленский, будет «точно» осуществлён уже до 2024 года, второй — до 2030 года. А третий завершающий этап по созданию «большого флота» планируется осуществить примерно к 2035 году, говорится в статье.
Зеленский также рассказал, что на Украине уже создаётся новая инфраструктура для строительства военно-морского флота — малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, власти планируют начать развитие и создание новых военно-морских баз.
Первой будет строиться военно-морская база в Бердянске, пояснил президент. Он выразил уверенность, что этот украинский проект будут активно поддерживать Соединённые Штаты, Евросоюз и Великобритания. «Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы», — заявил Зеленский.
Украинский лидер также подчеркнул в этой связи, что «вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации* Крыма», сообщает Delo.ua.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала заявил, что тяжесть основных рисков из-за ситуации в Афганистане несут центральноазиатские страны.
Учёные из Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 Pfizer/BioNTech и AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации в условиях «дельта»-штамма.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Наджлой Мангуш в Москве, заявил, что её визит говорит о намерении властей Ливии выстроить с Россией приоритетные отношения.
По газопроводу «Северный поток — 2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, сообщил «Газпром». По данным компании, за семь месяцев ткущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».
Грозненский «Ахмат» был оштрафован по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за появление на поле постороннего лица в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление.
За сутки в России выявили 21 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 684 531. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил двум странам развивать совместные предприятия, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому предлагается запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, проявляющим вражду или ненависть к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.