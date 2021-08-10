Главред: эксперт рассказал, почему турецкие корветы не спасут украинский флот

На Украине на флоте нет ЗРК, противокорабельных и гидроакустических комплексов, а также торпедных аппаратов, поэтому корветы, о строительстве которых Киев договорился с Турцией, сегодня не нужны, уверен председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что вместо одного корвета можно приобрести два-четыре ракетных катера, которые могут нести большее количество вооружения.

Согласно стратегии военно-морских сил Украины, в ближайшие пять лет главным приоритетом на море должна быть прибрежная зона, где нет необходимости в применении корветов, о строительстве которых Украина договорилась с Турцией. Как пишет «Главред», об этом рассказал председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Как пояснил эксперт, корветы нужны как один из инструментов в будущем, в том числе для контроля, для дальних походов, для участия в совместных операциях со странами-партнёрами и НАТО.

«Но не в 2021 году, когда у нас нет ни одного зенитно-ракетного комплекса на флоте, ни противокорабельного комплекса, ни гидроакустического комплекса и торпедных аппаратов. Мы стараемся, не имея базовых возможностей, купить что-то сложное и дорогое», — говорит эксперт.

Он напомнил, что стратегия ВМС на первом этапе предусматривает развитие так называемого москитного флота.

«За один корвет вы получаете два-четыре ракетных катера. При потере одного ракетного катера у вас остаётся ещё один-два. А при потере одного корвета у вас не остаётся ничего. У вас большее количество сил и средств, которые могут нести большее количество вооружения. Четыре катера могут нести по восемь противокорабельных ракет, а корвет — восемь. 32 ракеты в залпе против восьми», — добавил Чмут.

Как напоминает издание, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», — сказал украинский президент.