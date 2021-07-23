«Ведёт себя всё агрессивнее»: S&S о стратегии Москвы на Чёрном море

На фоне учений НАТО российские военные всё более агрессивно действуют на Чёрном море ради того, чтобы установить контроль над этим регионом, пишет Stars and Stripes. По мнению американских военных, для Москвы Чёрное море важно в том числе, как и плацдарм для действий в Средиземноморье или в Северной Африке, поэтому США и НАТО необходимо действовать более инициативно, чтобы сдержать Москву.

Действия российский военных на Чёрном море во время многонациональных учений НАТО говорят о том, что усилия Москвы, которая стремится установить контроль над регионом, становятся всё агрессивнее, пишет Stars and Stripes со ссылкой на слова адмирала США и ряда аналитиков, призывающих дать России решительный ответ.

Кремль уже давно выступает против ежегодных учений Sea Breeze, в которых в этом году участвовали 32 страны. При этом манёвры они проводили в регионе, который русские считают своим задним двором.

По словам аналитиков, в этом году поведение России несколько отличалось от того, что она делала в прошлом. В частности, активные усилия Москвы были явно направлены против членов НАТО, а высокопоставленные российские чиновники придерживались жёсткой риторики.

При этом русские произвели предупредительные выстрелы в сторону одного британского эсминца ещё до начала учений, а также внимательно следили за перемещениями самолёта ВМС США. Российские военные также фактически закрыли западную половину Чёрного моря от посторонних.

Командующий Военно-морскими силами США в Европейско-африканской зоне адмирал ВМС США Роберт Бёрк считает, что Москва стремится запугать своих соседей с тем, чтобы они признали, что никакие другие страны кроме России не имеют права находиться в Чёрном море.

«Когда ударный самолёт пролетает прямо над эсминцем на 30-метровой высоте, наши командиры решают, заходит ли этот истребитель на атаку или нет, — отметил Бёрк — Здесь присутствует тактический риск, и этот тактический риск может превратиться в стратегическую проблему, что способствует росту напряжённости в связи с этой растущей агрессией».

По его мнению, отпор усилиям Москвы по укреплению контроля над Чёрным морем можно дать, поддерживая стратегическое присутствие США и НАТО в регионе.

При этом Министерство обороны Нидерландов также заявило, что российские военные самолёты неоднократно пролетали над их фрегатом, имитируя атаки.

«Обострение российской военной агрессии против кораблей США и НАТО говорит о том, что Россия считает, что она должна контролировать доступ к Чёрному морю и запугивать военно-морские силы НАТО и коммерческие суда, когда Москве это угодно», — полагает эксперт Атлантического совета* Хорхе Бенитес.

«Если НАТО и США не повысят для России цену такого опасного поведения, то стоит ждать, что в будущем она будет вести себя ещё более рискованно», — добавил он.

Тем не менее, по мнению старшего научного сотрудника аналитического центра CNA Дмитрия Горенбурга, в планы России вряд ли входило вооружённое столкновение с НАТО, в то время как в реальности Москва лишь пытается посеять беспокойство на Западе. Следовательно, по мысли эксперта, США следует продолжать поддерживать своих партнёров в Черноморском регионе и защищать свободу навигации, не наращивая, однако, своё присутствие.

«Россия понимает, что она не может контролировать всё Чёрное море, но она стремится играть роль господствующей там военно-морской державы», — объяснил он.

Вместе с тем, бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес придерживается мнения, что США и НАТО должны проявлять большую инициативу.

«США и НАТО нужна стратегия в Черноморском регионе в широком смысле, которая объединит усилия во всех сферах, включая дипломатическую, политическую, информационную, экономическую, а также военную», — подчернул Ходжес.

«Все надежды и планы России в восточном Средиземноморье или в Северной Африке начинаются с Черноморского региона, — подытожил он. — Это их плацдарм для действий на юге».

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.