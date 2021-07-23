«Ведёт себя всё агрессивнее»: S&S о стратегии Москвы на Чёрном море
Действия российский военных на Чёрном море во время многонациональных учений НАТО говорят о том, что усилия Москвы, которая стремится установить контроль над регионом, становятся всё агрессивнее, пишет Stars and Stripes со ссылкой на слова адмирала США и ряда аналитиков, призывающих дать России решительный ответ.
Кремль уже давно выступает против ежегодных учений Sea Breeze, в которых в этом году участвовали 32 страны. При этом манёвры они проводили в регионе, который русские считают своим задним двором.
По словам аналитиков, в этом году поведение России несколько отличалось от того, что она делала в прошлом. В частности, активные усилия Москвы были явно направлены против членов НАТО, а высокопоставленные российские чиновники придерживались жёсткой риторики.
При этом русские произвели предупредительные выстрелы в сторону одного британского эсминца ещё до начала учений, а также внимательно следили за перемещениями самолёта ВМС США. Российские военные также фактически закрыли западную половину Чёрного моря от посторонних.
Командующий Военно-морскими силами США в Европейско-африканской зоне адмирал ВМС США Роберт Бёрк считает, что Москва стремится запугать своих соседей с тем, чтобы они признали, что никакие другие страны кроме России не имеют права находиться в Чёрном море.
«Когда ударный самолёт пролетает прямо над эсминцем на 30-метровой высоте, наши командиры решают, заходит ли этот истребитель на атаку или нет, — отметил Бёрк — Здесь присутствует тактический риск, и этот тактический риск может превратиться в стратегическую проблему, что способствует росту напряжённости в связи с этой растущей агрессией».
По его мнению, отпор усилиям Москвы по укреплению контроля над Чёрным морем можно дать, поддерживая стратегическое присутствие США и НАТО в регионе.
При этом Министерство обороны Нидерландов также заявило, что российские военные самолёты неоднократно пролетали над их фрегатом, имитируя атаки.
«Обострение российской военной агрессии против кораблей США и НАТО говорит о том, что Россия считает, что она должна контролировать доступ к Чёрному морю и запугивать военно-морские силы НАТО и коммерческие суда, когда Москве это угодно», — полагает эксперт Атлантического совета* Хорхе Бенитес.
«Если НАТО и США не повысят для России цену такого опасного поведения, то стоит ждать, что в будущем она будет вести себя ещё более рискованно», — добавил он.
Тем не менее, по мнению старшего научного сотрудника аналитического центра CNA Дмитрия Горенбурга, в планы России вряд ли входило вооружённое столкновение с НАТО, в то время как в реальности Москва лишь пытается посеять беспокойство на Западе. Следовательно, по мысли эксперта, США следует продолжать поддерживать своих партнёров в Черноморском регионе и защищать свободу навигации, не наращивая, однако, своё присутствие.
«Россия понимает, что она не может контролировать всё Чёрное море, но она стремится играть роль господствующей там военно-морской державы», — объяснил он.
Вместе с тем, бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес придерживается мнения, что США и НАТО должны проявлять большую инициативу.
«США и НАТО нужна стратегия в Черноморском регионе в широком смысле, которая объединит усилия во всех сферах, включая дипломатическую, политическую, информационную, экономическую, а также военную», — подчернул Ходжес.
«Все надежды и планы России в восточном Средиземноморье или в Северной Африке начинаются с Черноморского региона, — подытожил он. — Это их плацдарм для действий на юге».
* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.
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