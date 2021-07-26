Bloomberg: Путин воспользовался парадом ВМФ, чтобы напомнить о военной мощи России

Российский президент воспользовался парадом в честь Дня Военно-Морского Флота, чтобы в очередной раз напомнить о военной мощи России, сообщает Bloomberg. Владимир Путин в своём выступлении на церемонии, которая проводилась в его родном Санкт-Петербурге, сделал акцент на стремительном превращении России в военно-морскую державу, а также расхвалил российское гиперзвуковое ядерное оружие, отмечает издание.

Владимир Путин воспользовался парадом в честь Дня Военно-Морского Флота, чтобы в очередной раз напомнить о военной мощи России. Как пишет Bloomberg, президент на церемонии, которая проводилась в его родном Санкт-Петербурге, расхвалил российское гиперзвуковое ядерное оружие.

«Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил Путин в своём выступлении перед памятником основателю ВМФ России Петру Первому.

Путин сделал акцент на стремительном превращении России в военно-морскую державу. Пройдя путь от «скромного петровского ботика», сегодня российский флот имеет в своём распоряжении «новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», отметил российский президент.

В военно-морском параде приняли участие более 50 кораблей и свыше 4 тыс. военнослужащих. Парад состоялся в преддверии 325-й годовщины российского флота, которая будет отмечаться в октябре. Помимо эскадренных миноносцев, подводных лодок и штурмовых кораблей в акваторию Невы впервые вышел подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Как напоминает издание, празднование Дня Военно-Морского Флота прошло спустя месяц после инцидента в Чёрном море. В июне Путин обвинил Соединённые Штаты и Соединённое Королевство в осуществлении провокации, когда между британским эсминцем Defender и российскими кораблями и истребителями произошло столкновение у берегов Крыма. Тогда российская сторона сообщила, что она сделала предупредительные выстрелы и произвела бомбометание по курсу эсминца, чтобы заставить британский корабль покинуть воды, которые Россия считает своими.