Bloomberg: Путин воспользовался парадом ВМФ, чтобы напомнить о военной мощи России
Владимир Путин воспользовался парадом в честь Дня Военно-Морского Флота, чтобы в очередной раз напомнить о военной мощи России. Как пишет Bloomberg, президент на церемонии, которая проводилась в его родном Санкт-Петербурге, расхвалил российское гиперзвуковое ядерное оружие.
«Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил Путин в своём выступлении перед памятником основателю ВМФ России Петру Первому.
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