1+1: Зеленский пообещал усилить украинский флот корветом до конца 2023 года

17:07
В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 40 случаев коронавируса за сутки.
17:06
Лётчики Северного флота примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который запланирован на 25 июля, примут участие лётчики Северного флота.
17:05
Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, передаёт ТАСС.
17:04
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» возвращаются в Севастополь из Средиземного моря
Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» проходят проливы Дарданеллы и Босфор.
17:02
В Татарстан вернётся аномальная жара
На этой неделе в Татарстане вновь установится аномально жаркая погода — днём ожидается до +33 °С.
17:02
Хачанов обыграл Корду в пяти сетах и вышел в четвертьфинал Уимблдона
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Великобритании россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Кордой.
17:01
Талибы заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит
Движение «Талибан»* заверяет, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе на севере Афганистана ничего не грозит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахеда.
17:01
Соломин рассказал о высоком классе фильмов Меньшова
Художественный руководитель Малого театра народный артист России Юрий Соломин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
16:59
В Мурманской области объявили пятый класс пожароопасности
В Мурманской области объявлен пятый класс пожарной опасности.
16:58
В Башкирии оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Башкирии зарегистрировали 178 случаев коронавируса.
16:54
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе.
16:53
Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал смерть режиссёра Владимира Меньшова невосполнимой потерей для искусства и страны.
16:53
Мяч Глушенкова помог «Спартаку» обыграть «Шибеник» в товарищеском матче
В контрольном поединке на тренировочном сборе в Австрии московский «Спартак» одержал победу над хорватским «Шибеником».
16:51
Хотиненко заявил, что Меньшов — уникальный человек
Режиссёр Владимир Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Меньшова.
16:49
В ХМАО выявили 151 случай COVID-19 за сутки
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выявили 151 случай COVID-19 за сутки. При этом из медучреждений выписаны 32 человека.
16:47
Талызина назвала Меньшова профессионалом высочайшего класса
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала новость о смерти режиссёра Владимира Меньшова.
16:47
Депутаты Рады призвали «достойно отпраздновать» 80-летие создания УПА
Группа украинских депутатов предложила на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания Украинской повстанческой армии* (УПА), члены парламента также обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героев Украины националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.
16:46
В Томской области зарегистрировали 62 случая коронавируса за сутки
В Томской области зарегистрировали 62 случая коронавируса за минувшие сутки.
16:43
Московский ЗАГС представил свой проект на Урбанистическом форуме
На стенде комплекса социального развития в рамках крупнейшего международного конгресса Moscow Urban Forum был представлен проект московского ЗАГСа по регистрации браков в самых популярных локациях столицы.
16:42
Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за непогоды
Практически все реки, которые протекают через Сочи, вышли из берегов из-за сложных погодных условий, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
16:41
Росавиация сообщила об увеличении числа городов, из которых возобновят рейсы в Турцию
В Росавиации сообщили, что в соответствии с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России увеличено число городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию.
16:41
Самсонова уступила Плишковой в 1/8 финала Уимблдона
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой в матче 1/8 финала третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
16:38
Немоляева считает уход Меньшова большой утратой
Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
16:36
В Тамбовской области выявили 84 случая COVID-19 за сутки
В Тамбовской области выявили 84 случая коронавируса за сутки.
16:36
Жигунов назвал Меньшова потрясающим артистом и большим режиссёром
Продюсер и актёр Сергей Жигунов прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Владимира Меньшова.
16:35
Бортко: смерть Меньшова — колоссальная потеря
Народный артист России, режиссёр, сценарист, продюсер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
16:33
На Ставрополье число привившихся от COVID-19 жителей достигло почти 385 тысяч
Почти 385 тыс. жителей Ставропольского края вакцинировались от коронавируса.
16:32
Федерер выступит на Олимпиаде в Токио
Олимпийская ассоциация Швейцарии огласила список спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио.
16:32
Режиссёр Щегольков рассказал об одной из последних ролей Меньшова
Режиссёр Владимир Щегольков сообщил, что народный артист РСФСР Владимир Меньшов успел сыграть во всех своих сценах в комедии «Иван».
16:31
Врач рассказал о симптомах и диагностике тромбозов
Заместитель директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Константин Попугаев рассказал о симптомах и диагностике венозных и артериальных тромбозов.
16:29
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки во Владимирской области выявили 237 случаев коронавируса.
16:26
Минск отказался от переговоров с AstraZeneca и Pfizer
Представители Минздрава Белоруссии больше не ведут переговоры с производителями вакцин против COVID-19 AstraZeneca и Pfizer, заявила первый замглавы ведомства Елена Богдан.
16:24
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
16:20
Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 в ближайшее время
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что заседание экспертного совета, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдёт в ближайшее время.
16:17
Глава ОКР рассказал, сколько российских спортсменов примут участие в открытии ОИ в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, сколько представителей национальной сборной примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
16:13
Легкоатлет Лысенко заявил, что намерен вернуться в спорт после отбытия дисквалификации
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что намерен вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
16:11
МИД России сообщил об обсуждении ситуации с российскими туристами с послом Кубы
В Министерстве иностранных дел России состоялась беседа с послом Кубы Хулио Гармендией. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
16:08
Эксперты спрогнозировали рост потребления зелени и салатов в России
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, общее потребление пряных трав к 2030 году вырастет на 25% к уровню 2020 года — до 290 тыс. тонн. В свою очередь, доля потребления органической зелени в рационе сторонников здорового питания достигнет 15%.
16:03
Роспатент зарегистрировал для «ЭпиВакКороны-Н» товарный знак AURORA-CoV
Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV для названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Об этом информирует пресс-служба центра «Вектор».
16:01
Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс скончался на 25-м году жизни.
15:58
Басилашвили назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал сообщения о смерти режиссёра Владимира Меньшова.
15:58
Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon
Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть генеральным директором компании, этот пост занял Энди Джесси, который ранее создал и возглавил подразделение Amazon Web Services.
15:55
Синоптик предупредил жителей Приморья о неустойчивой погоде
По прогнозам «Примгидромета», в Приморье погода будет неустойчивой из-за непрерывной борьбы циклона с антициклоном. Кратковременные дожди, местами сильные, будут чередоваться с солнечной погодой.
15:53
Критик Разлогов оценил вклад Меньшова в отечественный кинематограф
Кинокритик Кирилл Разлогов заявил, что в истории кино Владимир Меньшов останется как талантливый режиссёр, а также как один из немногих лауреатов премии «Оскар».
15:51
В Кировской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за сутки
В Кировской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса за сутки. Выписаны из медучреждений при этом 183 жителя.
15:50
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае штормовое предупреждение будет действовать 5 и 6 июля.
15:50
Собянин сообщил о закрытии прививочного пункта в ГУМе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
15:50
В Москве в рамках программы «Мой район» обустроят более 2 тысяч дворов в 2021 году
Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.
15:46
В ЯНАО зафиксировали самый крупный за полгода прирост пациентов с COVID-19
По состоянию на 5 июля суточный прирост больных коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составил 92 человека. Последний раз подобные показатели фиксировались в январе 2021 года.
15:45
В Приморье около 36 тысяч детей отдохнули в лагерях за первую смену
В ходе первой смены летней оздоровительной кампании в Приморье почти 36 тыс. детей съездили в различные лагеря и санатории.