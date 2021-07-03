DE: японский министр предупредил США о новом Пёрл-Харборе из-за российских учений у Гавайев

На фоне российских учений неподалёку от Гавайев замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями Москвы и налётом на Пёрл-Харбор в 1941 году, пишет Daily Express. По его словам, держа в памяти это нападение, США и Японии следует с осмотрительностью отнестись к этим манёврам, продемонстрировав сдерживание по отношению как к России, так и к Китаю.

На прошлой неделе несколько российских кораблей провели военные учения всего в 50 километрах от Гавайев. На этом фоне в ходе видеоконференции Института Хадсона замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями России и налётом на Пёрл-Харбор, пишет Daily Express.

«Семьдесят лет назад мы напали на Пёрл-Харбор, однако сейчас США и Япония — это очень хорошие союзники, одни из лучших союзников во всем мире, — заявил он. — Я не хочу напоминать об этой атаке 70-летней давности, но к учениям русских нам следует отнестись с осмотрительностью. Они действуют к западу от Гонолулу на Гавайях».

При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения.

«Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», — подчеркнул Накаяма.

Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника.

В ходе учений у побережья Гавайев за действиями России следили американские войска. В частности, представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка заверил общественность, что Вашингтон не собирается пускать ситуацию на самотёк.

«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом с целью сделать так, чтобы все страны могли заниматься тем же самым без страха или помех, а также ради того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым», — заявил он.

«Учитывая, что Россия действует в этом регионе, мы ожидаем, что она будет заниматься этим, не нарушая международного права», — добавил Кафка.