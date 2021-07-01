Jiji.com: Япония рассматривает Россию как главного противника страны

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что стремительное наращивание Россией своей военной активности на Дальнем Востоке привлекает пристальное внимание руководства страны. Как передаёт Jiji.com, в связи с этим Россия должна сейчас рассматриваться как главный противник Японии, а северный сектор обороны страны должен получать приоритетное внимание.
Министр обороны Японии Нобуо Киси во время поездки на остров Хоккайдо заявил, что в настоящее время пристальное внимание военного руководства страны привлекает «стремительное наращивание Россией своей военной активности на Дальнем Востоке и театре, непосредственно примыкающем к Японии, в том числе на северных островах». Как передаёт портал Jiji.com, в этой связи Россия должна сейчас рассматриваться как главный противник Японии, а северный сектор обороны страны должен получать приоритетное внимание.
«Если раньше мы больше занимались юго-западным направлением, то теперь должны сконцентрировать свои усилия и на северном направлении», — сказал министр.
Он отметил, что Россия упорно наращивает свою активность в регионе. 23 июня она начала очередные военные учения с бомбометаниями на островах Кунашир и Итуруп.
Нобуо Киси подчеркнул, что Россия активизирует и полёты своей авиации вокруг Японии. В 2020-м японские военные истребители 258 раз поднимались в воздух по тревоге в связи с опасностью вторжения российских самолётов в воздушное пространство страны.
Как отмечает портал, министр неслучайно начал свою инспекционную поездку по Хоккайдо с авиабазы в Титосэ. Именно на ней базируются японские истребители, вылетающие на перехват российской военной авиации.
30 июня Киси намерен также посетить расположенную в том же городе Титосэ базу радиоэлектронной борьбы сил самообороны. Министр заявил, что в течение 2021 года будет введена в строй ещё одна новая база РЭБ в городе Румой. Её срочное строительство отражает высокую озабоченность Министерства обороны нарастанием угрозы со стороны России.
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