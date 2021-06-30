CNN: учёные доказали, что физические наказания ухудшают поведение ребёнка
Материал, опубликованный в понедельник в журнале Lancet, показал, что физические наказания, такие как шлепки, «вредны для развития и благополучия детей». Об этом, в частности, заявила старший автор Элизабет Гершофф, профессор в области человеческого развития и семейных наук из Техасского университета в Остине.
«Родители бьют своих детей, потому что думают, что это улучшит их поведение, — заявила Гершофф. — К сожалению для родителей, которые бьют (своих детей. — ИноТВ), наше исследование нашло чёткие и убедительные доказательства того, что физические наказания не улучшают поведение детей, а, наоборот, ухудшают его».
Чтобы оценить влияние шлепков и других физических наказаний, которые родители обычно выбирают для того, чтобы дисциплинировать своего ребёнка, из обзора были исключены словесные и «суровые» виды физического наказания, которые можно охарактеризовать как жестокое обращение с детьми.
Некоторые исследования в обзоре показали неоднозначные результаты, выявив ряд положительных и отрицательных эффектов, связанных с физическим наказанием. Но большинство исследований показали значительное негативное влияние, выражающееся в различных формах.
В обзоре также отмечается, что поведение детей, подвергшихся физическому наказанию, не было обусловлено их полом, расой или этнической принадлежностью.
Исследование, проведённое в Колумбии, показало, что маленькие дети, которые подвергались физическому наказанию, обладали «меньшими когнитивными навыками» по сравнению с теми, кого физически не наказывали.
Семь исследований, изученных Гершофф и её командой, рассматривали связь между частотой физических наказаний и негативным поведением ребёнка с течением времени. Пять из семи обнаружили зависимость «доза-ответ».
Некоторые исследования показали, что физическое наказание увеличивает проблемы с поведением и усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.
Согласно другому выводу исследователей, физические наказания повышают риск того, что дети могут столкнуться с жестоким насилием или пренебрежительным отношением со стороны родителей, что может привлечь внимание служб защиты детей.
Наконец, обзор, опубликованный в журнале Lancet, показал, что любые негативные последствия телесных наказаний не смягчаются стилем воспитания. Четыре из пяти исследований продемонстрировали, что в целом тёплый и позитивный стиль воспитания «не нейтрализует влияние физического наказания на рост поведенческих проблем».
Американская академия педиатрии рекомендует ряд альтернатив физическим наказаниям, в том числе лишение ребёнка игрушек и привилегий, отмечает CNN.
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