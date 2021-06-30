CNN: учёные доказали, что физические наказания ухудшают поведение ребёнка

Физические наказания не улучшают поведение детей, а, наоборот, ухудшают его, пишет CNN со ссылкой на опубликованный в журнале Lancet обзор 69 исследований по этой теме. По словам учёных, подобные наказания со временем создают ещё больше проблем, провоцируя повышенную агрессию, усиление антиобщественного поведения и более агрессивное поведение в школе.

Физические наказания со временем не улучшают поведение и социальную компетентность ребёнка, сообщает CNN со ссылкой на обзор 69 исследований, проведённых в США, Канаде, Китае, Колумбии, Греции, Японии, Швейцарии, Турции и Великобритании.



Материал, опубликованный в понедельник в журнале Lancet, показал, что физические наказания, такие как шлепки, «вредны для развития и благополучия детей». Об этом, в частности, заявила старший автор Элизабет Гершофф, профессор в области человеческого развития и семейных наук из Техасского университета в Остине.



«Родители бьют своих детей, потому что думают, что это улучшит их поведение, — заявила Гершофф. — К сожалению для родителей, которые бьют (своих детей. — ИноТВ), наше исследование нашло чёткие и убедительные доказательства того, что физические наказания не улучшают поведение детей, а, наоборот, ухудшают его».



Чтобы оценить влияние шлепков и других физических наказаний, которые родители обычно выбирают для того, чтобы дисциплинировать своего ребёнка, из обзора были исключены словесные и «суровые» виды физического наказания, которые можно охарактеризовать как жестокое обращение с детьми.



Некоторые исследования в обзоре показали неоднозначные результаты, выявив ряд положительных и отрицательных эффектов, связанных с физическим наказанием. Но большинство исследований показали значительное негативное влияние, выражающееся в различных формах.



По словам Гершофф, наиболее «последовательной» позицией в 13 из 19 независимых исследований было то, что шлепки и другие формы наказания детей со временем создавали ещё больше внешних проблемных форм поведения, таких как «повышенная агрессия, усиление антиобщественного поведения и более агрессивное поведение в школе».



В обзоре также отмечается, что поведение детей, подвергшихся физическому наказанию, не было обусловлено их полом, расой или этнической принадлежностью.



Исследование, проведённое в Колумбии, показало, что маленькие дети, которые подвергались физическому наказанию, обладали «меньшими когнитивными навыками» по сравнению с теми, кого физически не наказывали.



Семь исследований, изученных Гершофф и её командой, рассматривали связь между частотой физических наказаний и негативным поведением ребёнка с течением времени. Пять из семи обнаружили зависимость «доза-ответ».



«Другими словами, по мере того, как частота физических наказаний увеличивалась, увеличивалась и вероятность прогнозирования более негативных результатов с течением времени», — подчеркнула Гершофф.

Некоторые исследования показали, что физическое наказание увеличивает проблемы с поведением и усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.



Согласно другому выводу исследователей, физические наказания повышают риск того, что дети могут столкнуться с жестоким насилием или пренебрежительным отношением со стороны родителей, что может привлечь внимание служб защиты детей.



Наконец, обзор, опубликованный в журнале Lancet, показал, что любые негативные последствия телесных наказаний не смягчаются стилем воспитания. Четыре из пяти исследований продемонстрировали, что в целом тёплый и позитивный стиль воспитания «не нейтрализует влияние физического наказания на рост поведенческих проблем».



Американская академия педиатрии рекомендует ряд альтернатив физическим наказаниям, в том числе лишение ребёнка игрушек и привилегий, отмечает CNN.