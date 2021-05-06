Корреспондент: Киев обвинил Москву в попытке осуществить «ползучую аннексию» Азовского моря

14:44 США изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Соединённые Штаты изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности.

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14:25 Городские службы Москвы работают в усиленном режиме Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра.

14:21 Спортсмены на ОИ-2020 будут вакцинироваться препаратами от BioNTech и Pfizer Американская компания Pfizer, которая вместе с немецкой фирмой BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, заключила соглашение с Международным олимпийским комитетом о поставке препаратов для спортсменов и делегаций на Играх в Токио.

14:19 Банк Англии сохранил учётную ставку на уровне 0,1% Банк Англии сохранил учётную ставку на уровне 0,1%, сообщается на сайте регулятора.

14:09 В России могут начать производить обезличенные упаковки сигарет Правительство утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, в соответствии с которым в России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% поверхности которых будут занимать изображения с информацией о вреде курения.

14:07 Плющев: сборная России многовато пропускает на ЮЧМ-2021 Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выход юниорской команды страны в финал чемпионата мира — 2021.

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13:52 Лыжница Йохауг выступит в квалификации к летним ОИ в беге на 10 000 м Олимпийская чемпионка и 14-кратная победительница первенства мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг примет участие в забеге на 10 000 м, который является квалификационным к летним Олимпийским играм в Токио.

13:47 Блинкен высказался об олигархах и коррупции на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским высказался об олигархах и коррупции на Украине.

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11:02 Фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане получил премию Human Rights Press Awards Документальный фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане получил премию Human Rights Press Awards. Жюри отмечает работы, посвящённые вопросам прав человека в азиатском регионе.

10:58 Кожевников — о финале ЮЧМ: мы ни в чём не уступаем канадцам Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу юниорской сборной России над сверстниками из Финляндии на чемпионате мира — 2021 (6:5), а также оценил шансы россиян на победу в финальном матче с Канадой.

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10:33 Мирошниченко: мы лучше реализовали свои моменты в матче с Финляндией на ЮЧМ Форвард сборной России по хоккею Иван Мирошниченко прокомментировал победу над командой Финляндии (6:5) в полуфинале юниорского чемпионата мира — 2021.

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10:19 Тренер Магомедшарипова заявил, что российский боец хочет драться только за титул чемпиона UFC Главный тренер Dagestan Fighter Мансур Учакаев заявил, что его ученик Забит Магомедшарипов может завершить карьеру, если Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не предложит ему бой за титул чемпиона лиги.

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10:06 Мичков отметил вклад вратаря Иванова в результат сборной России на ЮЧМ-2021 Форвард юниорской сборной России Матвей Мичков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира — 2021, который проходит в США.

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09:55 Ротенберг: самый важный матч сборной России на ЮЧМ — следующий Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о победе юниорской команды страны над Финляндией в полуфинале чемпионата мира — 2021 в США (6:5), а также поделился ожиданиями от финала с канадцами.