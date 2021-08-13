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Вести: Европа не хочет поставлять на Украину элементы для боеприпасов

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Генеральный директор украинского предприятия «Корпорация Таско», занимающегося разработкой и изготовлением взрывчатых веществ, Валерий Павлюков заявил, что около 90% стран Европы не хотят поставлять на Украину важнейшие детали для боеприпасов. Как пишут «Вести», Павлюков добавил, что можно рассчитывать на изменение отношения иностранных государств к Украине, однако Киеву стоит работать над созданием собственного полного цикла производства боеприпасов, а также над развитием данной отрасли.
Вести: Европа не хочет поставлять на Украину элементы для боеприпасов
Reuters

На Украину отказываются поставлять важнейшие детали для боеприпасов около 90% стран Европы. Как пишут «Вести», об этом заявил генеральный директор предприятия «Корпорация Таско» Валерий Павлюков.

 
Он отметил, что создание замкнутого цикла боеприпасов для Киева — актуальный вопрос. На Россию наложили санкции, а Украина оказалась в блокаде, так как порядка 90% — «если не больше» — стран Евросоюза и других стран не хотят поставлять украинцам элементы для создания боеприпасов.
 
Павлюков не уверен, что можно рассчитывать на изменение отношения иностранных государств к Украине. Гендиректор отмечает необходимость создания собственного полного цикла производства боеприпасов, а также развития этой отрасли в стране. И указывает, что нужно поднимать этот вопрос.
 
Руководитель предприятия, разрабатывающего взрывчатые вещества, порох и боеприпасы, также акцентировал внимание на необходимости для государственных органов решать вопросы, не опираясь на «старый багаж», а в полной мере учитывать интересы страны.
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