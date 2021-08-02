Средство устрашения и рычаг для переговоров — RTL объяснила, зачем России новое гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» прошла новое испытание, которое приблизило её к принятию на вооружение ВМФ России, сообщает RTL. По мнению экспертов, задача нового оружия в том, чтобы показать военную мощь России и создать рычаг давления на переговорах о контроле над вооружениями с США. Тем временем, новые разработки Москвы положили начало новому этапу гонки вооружений — на этот раз гиперзвуковых, отмечает издание.

Последняя новинка в «непобедимой» русской армаде — гиперзвуковая ракета «Циркон» с теоретической дальностью 1 тыс. км — прошла новое испытание, которое приблизило её к принятию на вооружение ВМФ России, пишет RTL. Как напоминает издание, эта гиперзвуковая ракета является частью «непобедимого» арсенала, о котором «с помпой» в 2018 году объявил Владимир Путин, сопроводив этот анонс предупреждением западным странам: «Послушайте (нас) сейчас!». Две представленные тогда позиции уже на вооружении: ракета «Кинжал» и, в особенности, гиперзвуковой планер «Авангард». Будучи способным нести ядерный заряд, он развивает скорость до 33 тыс. км/ч и непредсказуемо меняет курс или высоту, что делает его практически неуязвимым для перехвата.

По мнению независимого аналитика Александра Гольца, это оружие предназначено «для устрашения Запада»: Владимир Путин неоднократно повторял, что их разработка была ответом на американский противоракетный щит.

Вступившая «в гонку гиперзвуковых ракет» Россия, по мнению экспертов, «на шаг впереди» в этом вопросе и способна использовать это в качестве рычага давления на переговорах по контролю над вооружениями. Что касается гиперзвукового оружия, то технологический прогресс России неоспорим, считает издание. «Никто, кроме России, этого не имеет, но все хотят», — подчёркивает Александр Гольц.

Как напоминает RTL, Китай представил свою первую гиперзвуковую ракету в октябре 2019 года, Вашингтон также возобновил несколько замороженных программ, кроме того, в гонку вступила и Франция. «Русские прекрасно понимают, что их преимущество временно, — подчёркивает заместитель директора Франко-российской обсерватории и специалист по вопросам обороны Игорь Деланоэ. — Американцы восполнят отставание в течение нескольких месяцев, через полтора или максимум два года». Больше, чем скоростью, которая, в конечном счёте, не выше, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, гиперзвуковое оружие представляет опасность своей способностью менять направление, а не следовать предсказуемой траектории, что делает противоракетную оборону устаревшей, поясняет сайт радиостанции.

В последние годы некоторые американские чиновники обеспокоены опасностью этого оружия для авианосцев. Однако ряд аналитиков считают, что гиперзвуковые ракеты не представляют собой чего-то поистине революционного. «Авангард — замечательное научное достижение, но с военной точки зрения нет абсолютно никакой разницы между ним и банальной ядерной боеголовкой», — заявляет Александр Гольц. На его взгляд, у Москвы уже есть непобедимое оружие: «её ядерный арсенал, почти половина мощностей всего мира».

Зачем тогда тратить миллиарды на новые ракеты, задаётся вопросом издание. «Идея не обязательно в том, чтобы использовать это оружие, а скорее в том, чтобы показать, что любое разрабатываемое кем-то оружие вы получите первыми. Вы всегда будете впереди», — подчёркивает Кэмерон Трейси из Центра безопасности и международного сотрудничества Стэнфордского университета. В частности, Россия могла бы воспользоваться своим преимуществом, чтобы вернуть США за стол переговоров по контролю над вооружениями, замечает RTL.

В середине июня встреча между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом завершилась коротким коммюнике о налаживании «диалога по стратегической стабильности», напоминает сайт радиостанции. В ожидании момента, когда диалог наладится — или не наладится, — мы «безусловно, являемся свидетелями этапа начала гонки вооружений», — считает эксперт по ядерному оружию в Федерации американских учёных Ханс Кристенсен.