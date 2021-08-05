Das Erste: наживались на убийствах — Мексика подала в суд на оружейные компании из США

Правительство Мексики подало в суд на 11 компаний, занимающихся производством оружия в США, сообщает Das Erste. Власти обвиняют их в том, что они активно поддерживали продажу своей продукции наркокартелям и другим преступникам в соседней стране. Нанесённый ущерб они оценили в $10 млрд, а также призвали покончить с недобросовестными и незаконными деловыми практиками, рассказывает немецкий телеканал.

Мексиканские власти подали в бостонский суд иск против 11 американских оружейных компаний, среди которых Smith&Wesson, Beretta и Glock, сообщает Das Erste. Их недобросовестные и незаконные деловые практики нанесли соседней стране огромный вред, который сторона обвинения оценивает в $10 млрд.

В иске говорится, что из жажды наживы американские производители активно поддерживали продажу своей продукции наркокартелям и другим преступникам в Мексике. Её правительство требует положить этому конец.

По имеющимся подсчётам, в одном только 2019 году в Мексике было совершено 17 тыс. убийств с помощью контрабандного оружия, 70% которого прибыло из США. У некоторых изделий был даже особый дизайн, чтобы они понравились членам картелей. К примеру, в иске упоминается пистолет компании «Кольт», который был украшен инициалами и символами лидера Мексиканской революции 1910 года Эмилиано Сапата. В 2017-м его использовали для заказного убийства журналиста.

Наряду с деньгами Мексика требует также ужесточить контроль над продажами и усилить меры безопасности. Сами производители пока что не отреагировали на обвинения. Однако Национальный фонд стрелкового спорта уже отверг упрёки в недобросовестности.

Эксперты считают маловероятным, что Мексика сможет добиться успеха в суде: закон от 2005 года защищает американских производителей оружия от большинства гражданских исков. Глава Белого дома хотел бы это изменить, но для этого ему не хватает большинства в сенате.