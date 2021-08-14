Le Figaro: в отличие от других европейских стран у Украины не случилось медового месяца с Байденом

Первое время и вовсе казалось, что Джо Байден избегает Владимира Зеленского, пишет Le Figaro. Дело в том, что из-за скандала во время предвыборной гонки, связанного с сыном Байдена и Украиной, новый американский президент стал жёстче подходить к соблюдению Киевом всех договорённостей. К тому же он хотел сначала решить на переговорах с Германией вопрос «Северного потока — 2».

Поле полугода усилий украинский президент Владимир Зеленский наконец получил возможность пообщаться с американским коллегой, пишет журналист Le Figaro. Они встретятся 30 августа в Вашингтоне, но Белый дом отправил приглашение в Киев только после того, как удалось достигнуть соглашения с Берлином по поводу «Северного потока — 2».



Украина считает этот проект опасным и враждебным. Как отмечал Зеленский, «Северный поток — 2» лишит Украину поставок газа, что составит потери в размере $3 млрд в год. Этих денег, по его словам, не получит украинская армия. Москва, в свою очередь, отрицает какую-либо политическую подоплёку проекта.



На сегодняшний день строительство трубопровода по дну Балтийского моря практически завершено, отмечает автор статьи. И Байден объяснил снятие санкций невозможностью помешать этому процессу, а также желанием наладить отношения с Германией. В свою очередь, лидер Германии Ангела Меркель, которая испытывает потребность в поставках газа из России, объявила, что приедет на Украину 22 августа.



Байден же прежде игнорировал Зеленского, в частности, во время саммита НАТО. Киев требует у альянса большей вовлечённости в то, чтобы гарантировать безопасность Украины. Поэтому Байден хотел разрешить вопрос с трубопроводом до встречи с Зеленским, чтобы убрать из их общения один из самых неприятных вопросов.



Впрочем, это не единственный неприятный вопрос в их отношениях, отмечает автор статьи. Во время предвыборной кампании Байдена Украина постоянно была на слуху из-за коррупционного скандала, связанного с его сыном Хантером. Из-за этого Белый дом сейчас более требовательно относится к украинской администрации по вопросам реформ, управления госкомпаниями и борьбы с коррупцией.



По оценке экспертов, из-за этого между двумя администрациями с трудом формируется доверие, ведь Украина стала не просто внешней, но и внутренней проблемой США. Байден не хочет, чтобы о нём думали, будто у него с Украиной конфликт интересов. Поэтому в отличие от других европейских лидеров у Зеленского не случилось с Байденом «медового месяца». Изначально казалось, что новый американский президент даже не хочет с ним общаться по телефону.



Со своей стороны, украинские лидеры считают, что вопрос о «Северном потоке — 2» был решён у них за спиной. Но, как отмечает автор статьи, они не опускают руки. Так, Украина наняла американскую юридическую компанию, которая оказывает в том числе услуги по лоббированию в Вашингтоне.



К тому же Украина пошла на сближение с Китаем. Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Они обсуждали поставку китайской вакцины на Украину, но Китай при этом заинтересован, в частности, в приобретении активов в украинском аэрокосмическом секторе. Украинские лидеры настаивают: Киев не поворачивается к Китаю, он остаётся частью западного мира, а с Китаем ведёт торговлю.



При этом Украина призывает НАТО и ЕС продемонстрировать поддержку в её отношении: хотя бы определить чёткую «дорожную карту» для вступления Украины в эти организации. Киеву нужны гарантии защиты со стороны Запада, особенно в контексте «Северного потока — 2». Например, Киев хотел бы заключить некий двусторонний договор о стратегической обороне. Также Зеленский рассчитывает, что Вашингтон будет менее догматичен по вопросу украинских реформ.



«Украина на верном пути, даже если она не очень-то быстро движется», — приводит автор статьи слова украинских экспертов. У Киева и Вашингтона разный взгляд на приоритеты политики, ведь для Байдена главная угроза украинской безопасности заключается в коррупции, а не в России, пишет Le Figaro.