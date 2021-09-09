Главред: украинский дипломат прогнозирует встречу Путина и Зеленского на Генассамблее ООН

13:40
Гендиректор «Рубина»: реальных предложений по Кварацхелии не было
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о несостоявшихся сделках клуба в летнее трансферное окно.
13:37
В ФМБА рассказали о ходе испытаний вакцины агентства от коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ФМБА.
13:31
Кокорин признался, что не cкучает по России
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин ответил на вопрос о том, скучает ли он по России.
13:25
В Кремле прорабатывают вопрос участия Путина в саммите G20 в Италии
В Кремле прорабатывают вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Италии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:24
Военный эксперт Коротченко рассказал о преимуществах усовершенствованного танка Т-90М
Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о преимуществах усовершенствованного танка Т-90М «Прорыв».
13:22
Собянин оценил вероятность перевода школьников на дистант в связи с пандемией
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что решение о переходе на дистанционное обучение в столице если и будет приниматься, то в крайнем случае.
13:22
Кулеба рассказал о сферах взаимодействия США и Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, в каких сферах украинская и американская сторона будут развивать отношения.
13:21
Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в Ногинске
В подмосковном Ногинске спасатели из-под завалов на месте взрыва бытового газа извлекли тело седьмого погибшего.
13:20
Кокорин: водку не люблю, но после матчей могу выпить пива
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своих предпочтениях в алкоголе.
13:19
На учения «Запад-2021» приглашены более 100 представителей военных ведомств
На российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» приглашены более 100 иностранных наблюдателей из военных ведомств.
13:19
Фехтование включили в программу Европейских игр 2023 года
В пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (EOC) сообщили, что фехтование официально включено в соревновательную программу Европейских игр 2023 года.
13:18
Экипаж подлодки «Колпино» ЧФ отработал аварийный выход с глубины
Экипаж дизель-электрической подлодки «Колпино» Черноморского флота отработал аварийный выход с глубины. Зачётное упражнение выполнялось на учебно-тренировочном комплексе.
13:16
Кабмин выделит допсредства на финансирование территорий опережающего развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении финансирования двух дальневосточных территорий опережающего развития.
13:15
Диетолог Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о продуктах, которые могут негативно влиять на иммунитет.
13:13
Собянин перечислил меры поддержки московского бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о мерах поддержки столичного бизнеса в период пандемии коронавируса.
13:12
МИД Украины: 159 граждан страны попросили об эвакуации из Афганистана
На Украине ведётся работа над организацией дополнительных вывозных рейсов из Афганистана — ещё 159 граждан страны изъявили желание вернуться на родину, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
13:10
Названы арбитры матчей седьмого тура РПЛ
Стали известны арбитры матчей седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:09
СК России возбудил дело по факту ранения двух жителей Донецка украинскими силовиками
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения двух мирных жителей Донецка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).
13:08
Попова анонсировала появление ПЦР-теста для выявления вируса Нипах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках IV Форума социальных инноваций регионов анонсировала появление ПЦР-теста для выявления вируса Нипах.
13:02
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о дружбе с Евгением Зиничевым
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым его связывала тесная дружба.
13:01
Министр спорта оценил выступление сборной России по футболу
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал результаты сборной России по футболу.
12:59
Песков: Москва не спешит с признанием власти талибов в Афганистане
Россия не спешит признавать власть движения «Талибан»* в Афганистане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
12:56
В Москве рассказали о ситуации с масочным режимом в общественном транспорте
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал о ситуации с масочным режимом в общественном транспорте.
12:48
Форум мировых лиг выступил против проведения ЧМ раз в два года
Форум мировых лиг (The World Leagues Forum), представляющий профессиональные лиги на мировом уровне, будет выступать против любых предложений о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года.
12:48
Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве в Ногинске
В подмосковном Ногинске спасатели из-под завалов на месте взрыва бытового газа извлекли тело шестого погибшего.
12:47
Собянин рассказал о планах по запуску речного транспорта в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что в столице в скором времени появится ещё один регулярный вид транспорта — речные трамвайчики.
12:44
Twitter заблокировал аккаунт ведущего ток-шоу «60 минут» Евгения Попова
Аккаунт телеведущего политического ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1», кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова заблокирован в Twitter.
12:41
Александр Емельяненко заявил, что его брат — лучший боец в истории ММА
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал лучшего тяжеловеса в истории ММА.
12:37
Мишустин утвердил продление моратория на проверки малого бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.
12:36
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
12:30
Путин планирует лично проститься с главой МЧС Зиничевым
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 сентября, примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
12:30
Колосков назвал деньги главной мотивацией ФИФА проводить ЧМ раз в два года
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о мотивации Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.
12:24
Белоруссия пригласила международных наблюдателей на учения «Запад-2021»
Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов заявил, что белорусская сторона пригласила международных наблюдателей на учения «Запад-2021».
12:23
Алиев — о сборной России на ЧМ-2021 по мини-футболу: мы раздражители для всех команд
Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился ожиданиями от предстоящего выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года в Литве.
12:20
Аленичев призвал Дзагоева вернуться в сборную России
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев обратился к полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву с призывом вернуться в национальную команду России.
12:19
На Украине заявили о готовности к встрече в нормандском формате
На Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
12:17
В МИД России высказались о возможности приёма Ирана в ШОС
Спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов высказался о возможности приёма Ирана в ШОС.
12:14
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ногинске
И. о. главврача Ногинской ЦРБ Елена Тихонова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
12:10
Хуснуллин рассказал о процессе расселения аварийного жилья в России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о процессе расселения аварийного жилья в стране.
12:10
Аленичев уверен, что Карпин выведет сборную России на ЧМ-2022
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
12:08
Талибы призвали США и ООН убрать членов правительства Афганистана из чёрных списков
Движение «Талибан»* в официальном заявлении обратилось к США и ООН с призывом исключить из чёрных списков фамилии членов нового правительства Афганистана.
12:06
Собянин рассказал о постепенном восстановлении бизнеса на фоне пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как столичный бизнес постепенно восстанавливается после удара, который нанесла по нему пандемия коронавируса.
12:04
В «Транснефти» рассказали о ситуации с прокачкой нефти по «Дружбе»
«Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии в связи с приёмом нефти по трубопроводу Одесса — Броды.
12:04
Мурашко заявил о признании G20 «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19
Главы ведомств здравоохранения стран G20 признали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» лучшей для профилактики заболевания, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
11:54
Математик из Оксфорда доказал, что Роналду является лучшим футболистом в истории
Доктор математических наук Том Кроуфорд из Оксфордского университета вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории.
11:52
В Москве проведут бесплатные автобусные экскурсии
Московский дом национальностей (МДН) с 18 сентября по 13 ноября проведёт по столице 24 бесплатные автобусные экскурсии.
11:52
Вице-премьер Борисов высказался о ситуации в Афганистане
Вице-премьер России Юрий Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ высказался о ситуации в Афганистане.
11:46
В КНР намерены укреплять экономические связи с Дальневосточным регионом России
Власти Китая готовы к укреплению экономических связей с российским Дальним Востоком, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
11:42
В Раде рассказали о новом транше МВФ для Украины в размере $700 млн
МВФ предоставит Украине в рамках действующей программы новый транш в размере $700 млн в октябре, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
11:40
Диетолог Басова перечислила необходимые осенью витамины и микроэлементы
Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова рассказала, какие витамины и микроэлементы необходимы организму, чтобы противостоять сезону простуд.