Экс-игрок сборной Украины: «украинцы всегда играли в футбол лучше россиян»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты интереснее и более талантливые, нежели российские. Как пишет «Телеграф», по словам Калиниченко, сборная СССР на 80-85% была составлена из украинцев. Кроме того, сразу три украинца — Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко — становились обладателями «Золотого мяча».
Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты талантливее российских. Как пишет «Телеграф», об этом Калиниченко рассказал в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».
По словам Калиниченко, сборная СССР на 80-85% была составлена из украинцев. Кроме того, сразу три украинца — Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко — становились обладателями «Золотого мяча». Также Максим отметил вклад украинских футбольных школ, которые высоко котировались в СССР. Кроме того, экс-футболист подчеркнул, что на сегодняшний день сборная Украины сильнее команды России, хотя игра «жёлто-синих» на Евро-2020 насторожила его.
«По совокупности украинские футболисты интереснее и, наверное, более талантливые, нежели российские», — рассказал Калиниченко.
Как отмечает издание, проверить на деле, чья сборная сильнее, пока не удастся, ведь УЕФА разводит Украину и Россию на клубном и международном уровне, а до поздних стадий турниров надо ещё добраться. На Евро-2020 сборная Украины со скрипом пробилась до четвертьфинала турнира, а Россия не сумела преодолеть групповой барьер.
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