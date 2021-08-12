Die Welt: профессиональный футбол уходит всё дальше от реальной жизни
Немецкий футбол в опасности, пишет Die Welt. Финансовая пропасть между клубами становится всё шире.
Немецкий футбол в опасности, пишет Die Welt. Финансовая пропасть между клубами становится всё шире.
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев высказался о безуглеводной диете.
Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом в полуфинале олимпийского теннисного турнира в миксте.
Пульмонолог Дорожной клинической больницы им. Семашко Вячеслав Овечкин рассказал, что делать при недомогании после вакцинации.
Вирусолог Виктор Ларичев прокомментировал отмену обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве.
В отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского на Большой Сухаревской площади некоторые помещения переоборудуют под установку ангиографов, рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Россиянин Тамерлан Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо в схватке за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.
Александр Зверев из Германии одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.
Терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19.
Россиян среди пострадавших от пожаров в турецкой Анталье нет, туристов нескольких отелей заблаговременно эвакуировали из опасных районов. Об этом сообщили в российском посольстве.
В Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 53 человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался.
Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, какие проблемы могут возникнуть у заёмщика в случае просрочек с погашением платежей по кредиту.
Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.
В генконсульстве России в Анталье призвали российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.
Свобода слова в Белоруссии превращается в экстремистскую деятельность. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Россиянин Тамерлан Башаев потерпел поражение от грузина Гурама Тушишвили в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает о кратковременных дождях и грозах в регионе 30 июля.
Руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв рассказал, как отличить фишинговый сайт от настоящего.
Член Ассоциации юристов России Александр Обрывко рассказал, какие действия следует предпринять, если пользователь совершил транзакцию на фишинговом сайте.
Независимый эксперт по видеоиграм и компьютерным играм Александр Кузьменко выразил мнение, что в России необходимо качественное образование в сфере кибериндустрии.
Специалисты сервиса доставки продуктов «СберМаркет» провели исследование и выяснили, какие напитки россияне заказывают чаще всего.
Замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов прокомментировал ситуацию с техосмотром в России.
В Красноярском крае на руднике «Комсомольский», принадлежащем ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», погиб рабочий — его засыпало скальной породой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.
Несмотря на отмену обязательного ношения перчаток в Москве, проверки масочного режима продолжатся.
Только 0,5% прошедших вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной» заболели после прививки, сообщил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Новой Зеландии в четвертьфинале женского турнира по регби-7 на летних Олимпийских играх в Токио.
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал выход Карена Хачанова в финал турнира в мужском одиночном разряде на летних Играх в Токио.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Москве возросло за сутки на 3481 — до 1 502 612, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области.
За сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Россиянка Мария Полякова квалифицировалась в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на летних Олимпийских играх в Токио.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в финал олимпийского турнира по теннису в мужском одиночном разряде.
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что промежуточный анализ данных о комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и AstraZeneca показал отсутствие серьёзных побочных эффектов у добровольцев.
Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях у границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
Россиянин Карен Хачанов после полуфинального матча олимпийского турнира по теннису отказался отвечать на вопрос журналиста о флаге России.
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил пловца Евгения Рылова с завоеванием золота на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра страны.
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье в пятницу, 30 июля.
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Россиянка Елена Осипова потерпела поражение от представительницы Южной Кореи Сан Ан в финале женского турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
Представители Китая Хуан Дунпин и Ван Илу одержали победу над своими соотечественниками Чжэн Сивэй и Хуаном Яционом в финале олимпийского турнира по бадминтону в смешанном разряде.
В Ростовскую область в пятницу, 30 июля, вернётся очень жаркая погода с температурой до +35 °С, сообщили в Гидрометцентре.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.
Предприятия ряда сфер в Санкт-Петербурге, включая общепит и услуги населению, с 1 октября смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса не менее 80% работников. Об этом сообщили в администрации губернатора города.
Ситуация с лесными пожарами в Турции улучшается, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
Чех Иржи Прскавец одержал победу в финале соревнований по гребному слалому на байдарках на летних Олимпийских играх в Токио.
Сборная России потерпела поражение от национальной команды США в матче группового этапа женского олимпийского турнира по водному поло.