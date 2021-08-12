Die Welt: профессиональный футбол уходит всё дальше от реальной жизни

Переход Лионеля Месси в «ПСЖ» лишь закрепил трансферное безумие, происходящее в современном футболе, считает Die Welt. Издание отмечает, что правило финансового фейр-плей неэффективно: клубы находят способы его обходить. Таким образом, футбол всё дальше отрывается от реальной жизни и от своей основы — футбольных болельщиков.

Немецкий футбол в опасности, пишет Die Welt. Финансовая пропасть между клубами становится всё шире.

Это доказывает пример трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ», отмечает издание: в этой сделке очень мало здравого смысла. В начале пандемии владельцы клубов и футбольные функционеры говорили о необходимости снижения расходов, однако этого не произошло.

Коронавирус не изменил ситуации: безумие продолжается, пишет Die Welt. Оно становится даже безумнее: Лионель Месси переходит в «ПСЖ», где будет получать €40 млн евро в год. Таким образом, профессиональный футбол всё дальше отдаляется от реальной жизни.

При этом президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул, что в случае с трансфером Месси были соблюдены все правила финансового фейр-плей. Это означает, что в мировом футболе нет адекватного механизма против такого абсурда, считает издание. И это касается не только Месси.

К примеру, согласно данным Spiegel, «Реал Мадрид», вдобавок в к зарплате в €20 млн, заплатит защитнику Давиду Алабе задаток в €18 млн, ещё €6 млн получит отец игрока. При этом сам Алаба говорил, что его уход из «Баварии» не связан с деньгами.

УЕФА не раз подчёркивало, что с помощью финансового фейр-плей стремится к уравнению шансов, пишет Die Welt. Однако в нынешней реальности это правило бесполезно. К примеру, в прошлом году «Манчестер Сити» нарушил финансовое фейр-плей, но отделался денежным штрафом и не был исключён из розыгрыша Лиги Чемпионов. Это неудивительно, поскольку УЕФА невыгодно исключать из турнира такие клубы как «Сити» и «ПСЖ». Большой цирк не может без своих лучших артистов, иронизирует издание.

Бывший немецкий футболист Оливер Кан потребовал введения потолка зарплат, сообщает Die Welt. По мнению издания, такая идея имеет смысл и, по крайней мере, ограничит нынешнее трансферное безумие. Важна также последовательность со стороны УЕФА: правило финансового фейр-плей имеет слишком много лазеек и должно быть улучшено. Пока же футбол может лишь дальше уйти от своей основы — от болельщиков.