Das Erste: Месси не сдержал слёз во время прощания с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал пресс-конференцию, в ходе которой объявил об уходе из «Барселоны», сообщает Das Erste. Основной причиной ухода стали долги клуба: отмечается, что Месси готов был отказаться от половины нынешней зарплаты, но даже этого оказалось недостаточно. Среди основных претендентов на звёздного игрока называют французский «ПСЖ».

Лионель Месси принял решение уйти из футбольного клуба «Барселона», сообщает Das Erste. В минувшее воскресенье футболист дал свою прощальную пресс-конференцию, на которой присутствовали многие игроки (например, Жерар Пике).

Как отмечает издание, уже в начале конференции в глазах Месси стояли слёзы. Он заявил, что «не готов прощаться», и отметил, что уход стал для него неожиданностью. «Я бы предпочёл уйти совсем по-другому. Я бы лучше сделал это на поле, вместе с людьми. Услышал бы последние овации», — приводит издание слова Месси.

В минувший четверг «Барселона» сообщила, что переговоры между клубом и аргентинской звездой провалились, напоминает Das Erste. Причиной стали огромные долги команды, из-за которых удовлетворение финансовых запросов Месси стало невозможным: во многом из-за правил испанской футбольной лиги. Футболист отметил, что именно лига виновата в его уходе из «Барселоны». Сам игрок заявил, что готов был отказаться от половины своей нынешней зарплаты.

Согласно заявлению «Барселоны», в услугах Месси заинтересованы сразу несколько команд, пишет Das Erste. В качестве фаворита рассматривается французский «ПСЖ»: согласно данным некоторых СМИ, аргентинский игрок уже дал согласие на переход. Сам же Месси на пресс-конференции сказал только, что «ПСЖ» является «одним из вариантов».