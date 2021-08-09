Das Erste Оригинал

Das Erste: Месси не сдержал слёз во время прощания с «Барселоной»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Аргентинский нападающий Лионель Месси дал пресс-конференцию, в ходе которой объявил об уходе из «Барселоны», сообщает Das Erste. Основной причиной ухода стали долги клуба: отмечается, что Месси готов был отказаться от половины нынешней зарплаты, но даже этого оказалось недостаточно. Среди основных претендентов на звёздного игрока называют французский «ПСЖ».
Das Erste: Месси не сдержал слёз во время прощания с «Барселоной»
Reuters

Лионель Месси принял решение уйти из футбольного клуба «Барселона», сообщает Das Erste. В минувшее воскресенье футболист дал свою прощальную пресс-конференцию, на которой присутствовали многие игроки (например, Жерар Пике).

Как отмечает издание, уже в начале конференции в глазах Месси стояли слёзы. Он заявил, что «не готов прощаться», и отметил, что уход стал для него неожиданностью. «Я бы предпочёл уйти совсем по-другому. Я бы лучше сделал это на поле, вместе с людьми. Услышал бы последние овации», — приводит издание слова Месси.
 
В минувший четверг «Барселона» сообщила, что переговоры между клубом и аргентинской звездой провалились, напоминает Das Erste. Причиной стали огромные долги команды, из-за которых удовлетворение финансовых запросов Месси стало невозможным: во многом из-за правил испанской футбольной лиги. Футболист отметил, что именно лига виновата в его уходе из «Барселоны». Сам игрок заявил, что готов был отказаться от половины своей нынешней зарплаты.
 
Согласно заявлению «Барселоны», в услугах Месси заинтересованы сразу несколько команд, пишет Das Erste. В качестве фаворита рассматривается французский «ПСЖ»: согласно данным некоторых СМИ, аргентинский игрок уже дал согласие на переход. Сам же Месси на пресс-конференции сказал только, что «ПСЖ» является «одним из вариантов». 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
Испания спорт футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров