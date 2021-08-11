NTD: французские фанаты футбола с ликованием встретили Месси в Париже

Поклонники футбола в Париже с восторгом встретили легендарного нападающего Лионеля Месси, которому пришлось уйти из «Барселоны» из-за гигантских долгов своего клуба. Теперь Месси переходит в команду «Пари Сен-Жермен», и все гадают, какая же у него будет зарплата во Франции, передаёт NTD.
Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси прибыл в Париж и уже прошёл медицинское обследование. После ухода из «Барселоны» он должен присоединиться к французскому футбольному клубу «Пари Сен-Жермен».
Футболист остановился в роскошном пятизвёздочном отеле недалеко от Елисейских полей. По приезде он вышел на балкон с женой и детьми, чтобы ещё раз поприветствовать поклонников. Фанаты были вне себя от радости.
ЯНИС ТРИАКИ, болельщик ФК «Пари Сен-Жермен»: Конечно, это важный день! Лучший день в моей жизни! Мы выиграем в Лиге чемпионов! Ставлю 1000 евро, что мы победим.
КЛОД МЭГНАН, болельщик ФК «Пари Сен-Жермен»: Представьте, если бы в прошлом короли футбола Пеле или Марадона вошли в ПСЖ, это было бы чудесно! А сейчас чудесно, что пришёл Месси. Команда станет лучше — и все будут рады.
ЖАН-ФИЛИПП ЯБА, болельщик ФК «Пари Сен-Жермен»: Я думаю, он привнесёт техническую составляющую и результаты в плане атак и голов. Он продвинет нас в Лиге чемпионов, принесёт нам больше титулов и трофеев — и сделает команду прочнее.
Месси пока не предоставил никаких подробностей контракта с ПСЖ. Однако местные СМИ со ссылкой на отца футболиста пишут, что договор заключат на два года.
В «Барселоне» футболист зарабатывал более 70 миллионов евро в год, однако из-за своего гигантского долга клуб больше не мог позволить себе платить такую сумму. Месси был готов согласиться только на 50 процентов — даже говорил, что будет играть бесплатно, лишь бы остаться в каталонском клубе, однако правила La Liga этого не позволили.
Теперь эксперты гадают, сколько же будет получать футболист во французском футбольном клубе? Они полагают, что сумма составит от 35 до 50 миллионов евро в год.
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