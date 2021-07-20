Times: в Великобритании расследуют «позорные сцены» и коррупцию на финале Евро-2020 в Лондоне

Футбольная ассоциация Англии инициировала независимое расследование по делу о «позорных сценах» на финале Евро-2020 с участием британских болельщиков, пишет The Times. При этом, как отмечает газета, власти также изучат сообщения об огромных взятках, которые персонал стадиона Уэмбли получал за то, чтобы незаконно пустить некоторых фанатов на игру.

Футбольная ассоциация Англии заявила о начале независимого расследования под эгидой баронессы Кейси из Блэкстока по делу о «позорных сценах», которые можно было видеть на финале Евро-2020 на лондонском стадионе Уэмбли, пишет The Times.

В ходе расследования, на которое, как ожидается, уйдёт несколько месяцев, власти изучат вопрос, каким образом на финальный матч Англия — Италии смогло попасть большое количество болельщиков-безбилетников. Кроме того, будут также рассмотрены и обвинения в коррупции, касающиеся персонала стадиона.

В рамках этого дела Кейси воспользуется услугами внешних экспертов. При этом, она, судя по всему, также рассмотрит всю совокупность мер по охране правопорядка в ходе матча.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что проинформировала Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта о начале проверки и пообещала найти виновных. «Мы полны решимости в полной мере понять, что же произошло внутри и снаружи стадиона Уэмбли во время финала Евро-2020», — отметили по этому поводу в ведомстве.

«Главная цель расследования — сделать так, чтобы из этого были извлечены уроки, и такие позорные сцены больше никогда не повторились. Мы продолжаем работать с соответствующими органами власти, поддерживая их усилия по выявлению виновных и привлечению их к ответственности», — добавила ассоциация.

Проблемы на стадионе начались перед стартом матча, когда безбилетники — счёт которых, возможно, идёт на тысячи — прорвали оцепление и пробились внутрь. Кроме того, неприглядные сцены продолжились и во время игры.

К расследованию по этому делу призвал в том числе и министр культуры Оливер Дауден, которого шокировали как данные о масштабах нарушений, так и информация о подкупе персонала стадиона.

О последнем скандале стало известно во многом благодаря деятельности The Times, которая сумела выявить, по меньшей мере, шесть отдельных случаев нарушения распорядка на входах и выходах для людей с ограниченными возможностями, а также узнала о том, что сотрудники службы безопасности и привратники брали огромные взятки за открытие экстренных выходов. Предполагается, что всего систему безопасности матча обошло не менее 5 тыс. человек.