Times: в Великобритании расследуют «позорные сцены» и коррупцию на финале Евро-2020 в Лондоне
Футбольная ассоциация Англии заявила о начале независимого расследования под эгидой баронессы Кейси из Блэкстока по делу о «позорных сценах», которые можно было видеть на финале Евро-2020 на лондонском стадионе Уэмбли, пишет The Times.
В ходе расследования, на которое, как ожидается, уйдёт несколько месяцев, власти изучат вопрос, каким образом на финальный матч Англия — Италии смогло попасть большое количество болельщиков-безбилетников. Кроме того, будут также рассмотрены и обвинения в коррупции, касающиеся персонала стадиона.
В рамках этого дела Кейси воспользуется услугами внешних экспертов. При этом, она, судя по всему, также рассмотрит всю совокупность мер по охране правопорядка в ходе матча.
Футбольная ассоциация Англии заявила, что проинформировала Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта о начале проверки и пообещала найти виновных. «Мы полны решимости в полной мере понять, что же произошло внутри и снаружи стадиона Уэмбли во время финала Евро-2020», — отметили по этому поводу в ведомстве.
«Главная цель расследования — сделать так, чтобы из этого были извлечены уроки, и такие позорные сцены больше никогда не повторились. Мы продолжаем работать с соответствующими органами власти, поддерживая их усилия по выявлению виновных и привлечению их к ответственности», — добавила ассоциация.
Проблемы на стадионе начались перед стартом матча, когда безбилетники — счёт которых, возможно, идёт на тысячи — прорвали оцепление и пробились внутрь. Кроме того, неприглядные сцены продолжились и во время игры.
К расследованию по этому делу призвал в том числе и министр культуры Оливер Дауден, которого шокировали как данные о масштабах нарушений, так и информация о подкупе персонала стадиона.
О последнем скандале стало известно во многом благодаря деятельности The Times, которая сумела выявить, по меньшей мере, шесть отдельных случаев нарушения распорядка на входах и выходах для людей с ограниченными возможностями, а также узнала о том, что сотрудники службы безопасности и привратники брали огромные взятки за открытие экстренных выходов. Предполагается, что всего систему безопасности матча обошло не менее 5 тыс. человек.
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