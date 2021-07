«Непростительно»: поток расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии возмутил футбольную общественность

Темнокожие футболисты сборной Англии вновь подверглись расистским нападкам в соцсетях после проигрыша Италии в финале Евро-2020, пишет The Guardian — по данным издания, в первые часы после завершения финального матча только в Twitter было опубликовано 120 расистских постов. Как пишет газета, такое поведение пользователей возмутило многих представителей британского футбола — и, как отметил тренер англичан Гарет Саутгейт, далеко не все подобные сообщения публиковали иностранцы.

Видные фигуры британского футбола вступились за темнокожих звёзд сборной Англии, на которых в социальных сетях в очередной раз обрушился поток расистских оскорблений после проигрыша команды в финале Чемпионата Европы-2020, сообщает The Guardian.

По информации издания, одним из первых поддержку в адрес своих подопечных выразил тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, заявивший, что оскорбления в адрес игроков «непростительны». «Тот факт, что некоторые игроки подверглись оскорблениям — это просто непростительно. Я знаю, что многие такие сообщения приходили из-за рубежа — это разъяснили люди, которые такое отслеживают, — но всё-таки не все, — цитирует Саутгейта The Guardian. — Это просто не соответствует нашим ценностям. Мы стали лучом света во тьме, вновь объединившим людей и давшим им ощутить связь со сборной, а сборная является символом для всех, поэтому такое ощущение общности должно сохраняться и дальше. Сейчас мы все вместе как члены одной команды восстанавливаемся после этого удара, и мы поддерживаем своих игроков — как, уверен, поддерживают их и 99% публики».

В свою очередь, принц Уильям, который возглавляет Футбольную ассоциацию Англии, заявил, что испытал «отвращение», узнав об оскорблениях темнокожих игроков. «То, что футболистам приходится сносить такое гнусное поведение — абсолютно неприемлемо. Это должно прекратиться немедленно, а всех виновных надо привлечь к ответственности», — приводит его слова The Guardian. По данным газеты, слова поддержки в адрес Букайо Сака — одного из членов английской сборной, ставших жертвами расистских выходок болельщиков — также озвучили несколько известных персон, включая футболиста Дэвида Бекхэма и главного редактора Vogue Эдварда Энинфула, и представители клуба «Арсенал», за который выступает 19-летний футболист.

Как установили журналисты The Guardian по итогам «предварительного анализа данных» при участии организации Hope Not Hate, в адрес темнокожих игроков английской сборной Сака, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо, не сумевших реализовать пенальти в роковой для англичан послематчевой серии, а также их коллеги Рахима Стерлинга, который подвергается расистским нападкам постоянно, после завершения финального матча в Twitter за несколько часов появилось более 120 публикаций с прямыми оскорблениями на почве расы — включая «слово на букву «н», сравнения футболистов с обезьянами, а также эмодзи с намёками на расистские ругательства. При этом, по данным The Guardian, за всё время между первыми тремя матчами чемпионата подобных постов было опубликовано лишь 44.

Лондонская полиция уже заявила, что проведёт расследование в связи с «оскорбительными и расистскими публикациями» в адрес футболистов, а полиция графства Большой Манчестер, где неизвестные злоумышленники разрисовали мурал с изображением Рэшфорда, возбудила дело по факту «порчи имущества с отягчающими обстоятельствами в виде расизма», говорится в материале газеты.

Британская организация Kick It Out, которая борется с проявлениями расизма в футболе, назвала оскорбления в адрес темнокожих игроков «чудовищными и неприемлемыми», но поспешила сместить фокус внимания на власти, потребовав от британского правительства сдержать свои обещания и ввести более жёсткий надзор за социальными сетями. «Призываем власть имущих немедленно принять меры, — заявил директор организации Тони Бёрнетт. — Медийным компаниям пора развернуть более активную борьбу с оскорблениями на своих платформах, а правительство должно занять более активную позицию и выполнить свои обещания в плане надзора. Прорывом в этом плане может стать законопроект о безопасности в интернете, и мы намереваемся внести свою лепту в то, чтобы его приняли».

Как поясняет обозреватель The Guardian, в футбольном сообществе активно проталкивают идею о полном запрете анонимности в интернете с обязательным сбором и хранением платформами идентификационных данных пользователей — и особенно широкую поддержку эта идея получила в преддверии намеченного на этот год рассмотрения в парламенте упомянутого законопроекта о безопасности в интернете. Впрочем, критики отмечают, что такие меры в долгосрочной перспективе могут навредить самим же меньшинствам, лишив их возможности свободно выражать свои взгляды в сети, а также подчёркивают, что установить личность пользователей, публикующих расистские оскорбления, и так не представляет особого труда, поскольку свои личные данные они зачастую и не скрывают, пишет журналист.

Призывы к более активной борьбе против расизма в сети уже стали в Великобритании привычными — футбольные организации страны в прошлом году сделали эту борьбу одним из приоритетных направлений, говорится в материале The Guardian. По информации газеты, решение игроков английской сборной преклонять колено перед матчами отчасти было связано как раз с тем, что отдельные игроки на себе испытали расистские нападки в интернете — притом что оскорбительные сообщения часто не подвергались никакой цензуре, а их авторов не лишали возможности публиковать их снова.

Вместе с тем, официальный представитель Twitter заявил в интервью The Guardian, что расизму на платформе «нет места», и что за минувшие сутки соцсети благодаря применению алгоритмов на базе машинного обучения и упорному труду модераторов-людей удалось найти и быстро удалить более тысячи публикаций с оскорблениями в адрес английских футболистов. В свою очередь, в пресс-службе Facebook корреспондента The Guardian заверили, что прошлым вечером модераторы соцсети оперативно удаляли расистские комментарии и блокировали их авторов, и продолжат это делать впредь.