УП: посольство Украины в Испании в очередной раз заступилось за футболиста Зозулю

Из-за недовольства испанских болельщиков сорвался переход украинского футболиста Романа Зозули в клуб «Алькоркон». Как пишет «Украинская правда», фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию связями футболиста с украинским нацистами. В посольстве Украины выразили поддержку Зозуле и заявили, что он — «один из украинских патриотов, который поддерживает Вооружённые силы Украины в борьбе против российской вооружённой агрессии», а также попросили футбольные власти Испании «принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований» спортсмена.

Посольство Украины в Испании выразило свою поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле в связи с очередной провокацией, направленной против него, передаёт «Украинская правда».

«Мы повторяем, что Роман Зозуля — один из украинских патриотов, который поддерживает Вооружённые силы Украины в борьбе против российской вооружённой агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули», — заявили украинские дипломаты.

Они добавили, что «ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа».

Как напоминает издание, после появления в испанских СМИ информации о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб «Алькоркон», испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию связями футболиста с украинским нацистами.

24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался, главная причина — недовольство болельщиков.

Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда испанские фанаты обвиняют украинского футболиста в нацизме.

В 2019 году матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» отложили из-за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг «Зозуля — нацист». Из-за этого игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Министерство иностранных дел Украины тогда осудило проявление нетерпимости и словесные нападения в адрес футболиста, назвав их «созвучными со штампами российской пропаганды».