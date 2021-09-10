Посол Латвии в Киеве: Европе не нужны новые проблемы из-за Украины

Страны Евросоюза «не хотят получать новые проблемы» из-за Украины, считает посол Латвии в Киеве Юрис Пойканс. Как передаёт «Главред», дипломат добавил, что членство в ЕС предполагает соглашение 27 стран-участников сообщества, которые имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза.

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил о том, что страны Евросоюза «не хотят получать новые проблемы» из-за Украины. Как пишет «Главред», латвийский дипломат добавил, что членство в ЕС предполагает соглашение 27 стран-участников сообщества.

«И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», — отметил он.

Глава латвийской дипломатической миссии на Украине уточнил, что страны, выступающие против принятия новых стран в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению».

«Никто не хочет получать новые проблемы», — добавил Пойканс.