Посол Латвии в Киеве: Европе не нужны новые проблемы из-за Украины

23:41
Система ПРО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
Система противоракетной обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа.
23:37
Международная федерация тяжёлой атлетики назвала место проведения ЧМ-2021
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) назвала город, в котором в 2021 году пройдёт чемпионат мира.
23:24
В Госдепе прокомментировали вызов посла США в МИД России
В Госдепартаменте США заявили, что американский посол Джон Салливан был вызван в МИД России 10 сентября для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений.
23:20
Непомнящий уступил Карлсену на турнире в Ставангере
Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в рамках четвёртого тура турнира в норвежском Ставангере.
23:10
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля в региональном совете Эшколь, который граничит с сектором Газа, сработали сирены воздушной тревоги.
23:10
СМИ: Зайнутдинов может уйти из ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может перейти в другой клуб.
22:58
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 223 022 538 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 584 433 заболевших COVID-19.
22:50
Нападающий «Милана» Жиру больше не болеет коронавирусом
Французский форвард «Милана» Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
22:49
В США рассказали о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне годовщины терактов
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас рассказал о ситуации с безопасностью в Нью-Йорке накануне 20-й годовщины терактов, в ходе которых террористы протаранили здания Всемирного торгового центра на самолётах.
22:38
Нуланд заявила о готовности США присоединиться к нормандским переговорам
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона готова присоединиться к переговорам по Украине в нормандском или другом формате. Об этом сообщило УНИАН.
22:30
Губерниев высказался о словах Путина про лимит на легионеров
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента России Владимира Путина про лимит на легионеров в футболе.
22:25
Вашингтон приостановил операцию по эвакуации афганцев в США из-за кори
Соединённые Штаты были вынуждены приостановить операцию по эвакуации афганцев в США из-за выявления среди эвакуируемых больных корью.
22:13
В Депздраве рассказали о ситуации с отравлением семьи в Москве
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что точную причину смерти бабушки и её внучки, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
22:12
ЦСКА переиграл «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА на своём льду нанёс поражение ярославскому «Локомотиву» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:06
«Ак Барс» в овертайме переиграл «Витязь» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» нанёс поражение в гостях подмосковному «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:03
Подразделения сил спецопераций Белоруссии и России провели учения
Белорусские и российские подразделения сил специальных операций провели учения на учебном полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский в Брестской области.
21:56
Украинский боксёр Сиренко победил россиянина Устинова
Украинский боксер супертяжёлой весовой категории Владислав Сиренко нанёс поражение Александру Устинову из России в титульном бою в Париже.
21:50
В Госдепе США вновь назвали «Северный поток — 2» «плохой сделкой»
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что американская сторона всё так же считает, что газопровод «Северный поток — 2» является «плохой сделкой».
21:40
Голикова назвала число прошедших вакцинацию от коронавируса в России
Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 первым компонентом прошли 46,5 млн россиян. Двумя компонентами привиты 39,8 млн человек.
21:37
Организаторы подтвердили отмену Московского марафона
Организаторы Московского марафона приняли решение отменить забег по улицам столицы из-за сложной коронавирусной ситуации в городе.
21:30
Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку
Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку в связи с пожаром в коронавирусной больнице, в результате которого погибли 14 человек.
21:27
Специалист по рынку недвижимости прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве
Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал ситуацию с ценами на жильё в Москве.
21:24
Сборная Украины по волейболу получит 10 млн гривен за победу над Россией на ЧЕ
Назван гонорар, который получат волейболисты сборной Украины за победу над командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
21:24
Подмосковные МФЦ оказали более 117 млн услуг за 12 лет
Подмосковные многофункциональные центры оказали более 117 млн услуг за 12 лет.
21:24
В Казани открыли памятник Гавриилу Державину
В Казани открыли памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. Монумент расположен на территории Квартала юстиции.
21:23
Диетолог Королёва дала советы по питанию для гипертоников
Врач-диетолог Маргарита Королёва дала советы по питанию для гипертоников.
21:18
В Хорватии медиков обязали вакцинироваться от коронавируса
Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош заявил, что власти страны обязали весь медицинский персонал республики пройти вакцинацию против коронавируса и в обязательном порядке иметь соответствующие сертификаты.
21:17
В Подмосковье прошли учения Авиалесоохраны
В подмосковном городе Пушкино прошли учения Авиалесоохраны.
21:13
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом
В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом.
21:06
Генсек ООН назвал «абсолютно необходимым» диалог с талибами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции повторно заявил о необходимости диалога с движением «Талибан»*.
21:04
Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за признание в любви к столице
Московская канатная дорога в воскресенье, 12 сентября, подарит бесплатный проезд за признание в любви к столице.
21:04
В Гильдии риелторов России прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.
20:55
Россия уступила Белоруссии в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Мужская сборная России в серии пенальти потерпела поражение от команды Белоруссии в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу.
20:55
Лавров обсудил с главой МИД Израиля признание сертификатов о вакцинации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его израильский коллега Яир Лапид на переговорах в Москве 9 сентября пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации в Израиле.
20:44
Цена на алюминий достигла максимума с июля 2008 года
Цена на алюминий на LME достигла $2923 за тонну, что является максимумом с июля 2008 года.
20:40
ФИФА может снять запрет на бразильских игроков в ближайших матчах АПЛ
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и Международная федерация футбола (ФИФА) могут прийти к соглашению о снятии запрета на использование бразильских игроков в матчах ближайшего тура чемпионата Англии.
20:40
Делегация из Киргизии приехала в ЯНАО
Делегация из Киргизии приехала в Ямало-Ненецкий автономный округ.
20:31
Гутерреш выразил надежду на продление миссии ООН в Афганистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продление миссии международной организации в Афганистане.
20:30
В Роскачестве дали советы по покупке арбузов
В Роскачестве дали рекомендации по покупке арбузов. Об этом сообщает газета «Известия».
20:28
Таганрог получит 100 млн рублей на проект «Чистое небо»
Таганрог получит 100 млн рублей на развитие проекта «Чистое небо».
20:23
Врач Чернышова рассказала о возможных причинах отравления арбузами
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о возможных причинах отравления арбузами.
20:22
Лавров заявил о попытках США создать неканоническую церковь в Белоруссии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, по имеющейся информации, США предпринимают попытки создать автокефальную неканоническую церковь в Белоруссии.
20:21
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из Mercedes одержал победу в квалификации Гран-при Италии «Формулы-1».
20:13
У спикера Верховной рады выявили коронавирус
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавируса.
20:09
Российские шахматисты с первого места вышли в четвертьфинал онлайн-олимпиады
Сборная России с первого места в группе пробилась в четвертьфинал второй шахматной онлайн-олимпиады.
20:03
Сосед рассказал о семье, отравившейся арбузом в Москве
Сосед рассказал подробности о семье, которая, по сообщениям СМИ, отравилась арбузом в Москве. В результате скончались пожилая женщина и девочка.
20:01
Лавров: Россия следит за ситуацией в Центральной Азии из-за происходящего в Афганистане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона следит за ситуацией в Центральной Азии в контексте событий, разворачивающихся в Афганистане.
19:58
«Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» из Владивостока в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:53
Беннет: Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.
19:50
В Волгоградской области почтили память главы МЧС Зиничева
В Центральном районе Волгограда прошло траурное мероприятие в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве.