«Хитроумная» операция, которая провалилась: CNN рассказал, как украинские спецслужбы выманили российских наёмников в Белоруссию

В 2020 году белорусская милиция задержала группу россиян, которых Минск обвинил в попытке дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Дело приобрело новый поворот: бывшие офицеры украинских спецслужб рассказали CNN, что российских граждан «выманила» на белорусскую территорию украинская разведка, чтобы переправить их на Украину и задержать. По информации американского канала, Киев организовал для поимки россиян сложную операцию под прикрытием с участием США. И она провалилась из-за действий Белоруссии.

В июле прошлого года белорусские правоохранительные органы задержали 33 россиянина, подозревавшихся в наёмничестве; тогда Минск обвинил Кремль в том, что он заслал в Белоруссию этих людей для того, чтобы разжечь антиправительственные настроения в стране в преддверии президентских выборов. Задержанных мужчин показали в репортажах белорусского государственного телевидения, а затем депортировали обратно в Россию. Однако у CNN теперь появилась возможность открыть доселе неизвестные и поразительные подробности этого инцидента — и, как сообщили нашему каналу бывшие сотрудники украинских разведслужб, речь на деле идёт отнюдь не о провалившейся попытке Москвы вмешаться в белорусские выборы, а о неудавшейся операции Украины по задержанию и заключению под стражу российских наёмников, замешанных в военных преступлениях. С эксклюзивным репортажем — старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Кадры с этой остросюжетной операцией в одном из отелей Минска мелькали на всех государственных каналах страны. На них показывали задержание белорусским спецназом группы мужчин, которые, по некоторым данным, являлись российскими наёмниками. Этих «опытных бойцов», гласили телесюжеты, предположительно отправила в Белоруссию Москва для того, чтобы повлиять на проходившие в стране в прошлом году выборы.

«Мы получили подтверждённые разведданные о том, что эти россияне имеют опыт ведения реальных боевых операций и принимали участие в вооружённых конфликтах», — рассказывал тогда вот этот офицер белорусской милиции, лицо которого было скрыто. Но зачем эта странная группа россиян на самом деле отправилась в Белоруссию, он не знал, как не знали и многие другие. Но теперь это удалось выяснить.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Итак, сейчас мы направляемся на объект в окрестностях украинской столицы Киева, но его точное местоположение мы разглашать не вправе. У нас назначена встреча с несколькими бывшими сотрудниками украинской военной разведки, которые хотят рассказать нам удивительную историю о том, что на самом деле произошло тогда в Белоруссии, и поведать, что те российские наёмники в действительности разрабатывались украинскими спецслужбами в рамках тщательно продуманной операции под прикрытием, целью которой было задержание россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений, и привлечение их к ответственности здесь, на Украине.

Бывшие высокопоставленные офицеры украинских спецслужб согласились поговорить с CNN на том условии, что мы скроем их личности, — разглашать подробности этой, по их словам, амбициозной и секретной операции, организованной при поддержке США, но провалившейся в последней момент из-за вмешательства Белоруссии, им запрещено.

МЭТЬЮ ЧАНС: Когда вы увидели, что всех этих людей, этих российских наёмников задержали в Белоруссии, — это же для вас было кошмаром. Что вы тогда подумали?

ИСТОЧНИК «А», экс-офицер украинских разведслужб (Озвучен актёром.): Ощущения были пренеприятнейшие, ведь это означало, что вся наша кропотливая работа была впустую. Мы больше года тщательно всё готовили, надеясь, что справедливость восторжествует и что эти бандиты попадут в тюрьму и будут наказаны. Но, к несчастью, этого так и не произошло.

«Бандитами» наш собеседник называет боевиков, которые при поддержке России ведут войну против правительственных сил в отколовшихся от Украины восточных регионах. Среди них есть и российские граждане, которых обвиняют в причастности к самым страшным зверствам этой войны — включая в том числе и уничтожение авиалайнера MH17 с почти тремястами людьми на борту.

Как сообщили наши источники в разведслужбах, личности задержанных в Белоруссии мужчин были в течение нескольких месяцев установлены — и все они подозревались в причастности к военным преступлениям.

ИСТОЧНИК «Б», экс-офицер украинской разведки (Озвучен актёром.): Двое из них присутствовали при запуске ракеты, которая сбила рейс MH17. Ещё четверо входили в группу, сбивавшую наши военные самолёты и вертолёты, — на счету этих людей как минимум 70 жертв среди наших лучших людей. Поэтому мы были очень заинтересованы в том, чтобы опознать этих людей и наказать их.

Заинтересована в этом была и американская разведка — хотя американские чиновники и отрицают, что спецслужбы страны сыграли в операции непосредственную роль. Как сообщили наши источники, операцию проводила Украина, однако США помогали деньгами, оказывали техническую поддержку и предоставляли рекомендации со стороны ЦРУ насчёт того, как лучше приманивать российских наёмников. Вместе с тем высокопоставленный чиновник американского правительства заявил CNN, что эти утверждения действительности не соответствуют.

МЭТЬЮ ЧАНС: Как бы то ни было, для того, чтобы опознать подозреваемых, а затем выманить их из России, понадобилось организовать хитроумную обманную операцию. Как поведали наши источники, ранее работавшие в украинских разведслужбах, они решили создать фальшивую частную военную компанию, имеющую свой сайт на русском языке. На этом сайте публиковались предложения о сотрудничестве — и среди них был один особенно выгодный контракт по охране венесуэльских нефтяных месторождений за пять тысяч долларов в месяц. Предложение было наживкой — и, как нам рассказали источники, на неё клюнули несколько сотен российских наёмников.

По словам источников, от соискателей требовали только одного — доказать, кто они такие и где участвовали в боевых действиях.

ИСТОЧНИК «А»: Мы стали их обзванивать и просить: «Слушай, а расскажи о себе кое-что, а то вдруг ты не боец никакой, а так, сантехник какой-нибудь». И они начали нам отправлять информацию о себе — присылали документы, военные удостоверения и данные, подтверждающие, где и когда они воевали. А мы такие: «В яблочко! Это нам пригодится».

МЭТЬЮ ЧАНС: То есть они вам сами отправляли свидетельства о том, кто они такие?

ИСТОЧНИК «А»: Да, именно так, сами отправляли.

Более того, по словам наших источников, вскоре им «фонтаном» стали отправлять разведданные, с которыми люди расставались по своей собственной воле, — причём не только документы и фотографии, но и потенциально разоблачительные видеоролики. Среди них были и эти кадры, снятые после уничтожения воздушного судна украинских ВВС в зоне боевых действий на востоке Украины, — и отправили их сами боевики.

Всё, что оставалось украинским разведчикам — выбрать интересующих их лиц, предложить им выгодные контракты на работу в Венесуэле, а затем — в связи с действовавшими в России ограничениями на перелёты на фоне пандемии коронавируса — собрать их всех в соседней Белоруссии для последующего вылета на место. Как поясняют наши источники в разведслужбах, на самом деле планировалось перевезти всех наёмников на Украину и там уже арестовать.

ИСТОЧНИК «Б»: Если бы эти люди оказались здесь, на Украине, их преступные деяния во всех подробностях узнал бы весь мир. Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией — это серьёзное дело и что мы руки поднимать и сдаваться не собираемся.

Но план провалился — группа была арестована белорусами всего за несколько часов до предполагаемого вылета. Если верить нашим источникам, дерзкая операция украинских разведслужб, которая могла бы стать ошеломляющим ударом для Москвы, в итоге была сорвана.

МЭТЬЮ ЧАНС: А украинское правительство теперь пытается от тех событий, о которых нам теперь стало известно, дистанцироваться — представители разведывательных служб страны пока на нашу просьбу прокомментировать провалившуюся операцию не отреагировали. Однако даже если бы она завершилась успешно и было бы одновременно арестовано такое большое количество россиян, ни в украинском, ни даже в американском правительстве вряд ли бы нашёлся кто-то, кто захотел бы взять на себя ответственность за неё. Мэтью Чанс, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.