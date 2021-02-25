Корреспондент: ошиблись адресом — избитому и обворованному жителю Украины компенсируют нападение спецназа

Суд города Днепр постановил взыскать из украинского госбюджета миллион гривен семье, в чей дом по ошибке вломились спецназовцы. Как сообщает «Корреспондент», правоохранители в прошлом году перепутали адрес и штурмом взяли здание местного жителя. После обнаружения ошибки они ретировались, прихватив с собой $20 тыс.
В городе Днепр суд обязал Украину выплатить миллион гривен компенсации семье, в чей дом по ошибке вломились спецназовцы. Как пишет «Корреспондент», инцидент произошёл 26 июня 2020 года. Спецназ штурмовал дом одного из жителей Днепра. Правоохранители взломали ворота, разбили установленную во дворе камеру видеонаблюдения и входную дверь дома. Полицейские не предъявили никаких удостоверений и не объяснили причины. После проникновения в дом они вытащили мужчину из душа и стали избивать.
Тогда он около 45 минут пролежал на полу под прицелом автомата. Затем ему разрешили встать и одеться, а также сообщили, что в его доме проведут обыск. Потерпевший сказал правоохранителям, что они ошиблись адресом, и показал документ о праве собственности на дом, который принадлежит его жене. После этого полиция покинула жилище.
Из-за травм пострадавший решил подать иск в суд. После инцидента у него ещё две недели болели рёбра и голова, сорвались деловые встречи, ему пришлось объясняться с соседями, которые подумали, что он состоит в преступной группировке. Адвокат говорит, что это может нанести вред его деловой репутации.
Кроме того, на следующий день после обыска семья обнаружила, что из ящика в гардеробной комнате, расположенной на втором этаже, исчезли $20 тыс. Пострадавший потребовал выплаты возмещения за причинённый моральный и материальный ущерб.
Как отмечает издание, в итоге суд постановил взыскать из госбюджета в пользу потерпевшего на возмещение морального вреда 1 млн гривен.
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