CBS News: советник Белого дома по безопасности пообещал ответ на хакерскую атаку SolarWinds
Затем, как я уже говорил, мы в течение недель, а не месяцев, подготовим ответ. Он включит в себя смесь разных инструментов, как видимых, так и нет. Это будут не просто санкции, поскольку, как вы сказали, ответ на подобные действия требует более сложного инструментария, и новая администрация намеревается его использовать. Сейчас мы работаем над ним, и мы удостоверимся, что Россия поймёт, где в такого рода действиях проходит черта, проведённая США.
Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.
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