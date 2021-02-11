Euronews: шпионские гаджеты из музея КГБ выставляют на аукцион в Беверли-Хиллз

23:02
В санаториях Ставрополья в 2020 году отдохнули свыше 325 тысяч туристов
В санаториях Ставропольского края в 2020 году отдохнули свыше 325 тыс. туристов.
23:01
«Локомотив» приобрёл футболиста «Факела» Никитина
Московский «Локомотив» объявил о трансфере полузащитника клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел» из Воронежа Андрея Никитина.
22:53
«Бавария» победила «Тигрес» и выиграла клубный чемпионат мира
Немецкая «Бавария» взяла верх над мексиканским «УАНЛ Тигрес» в финале клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.
22:47
Пакистан провёл успешные испытания баллистической крылатой ракеты
Пакистан провёл успешные испытания баллистической крылатой ракеты «земля — земля» Babur-1A.
22:44
Экс-тренер сборной России назвал сильные и слабые стороны «Локомотива»
Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу сильных и слабых сторон красно-зелёных перед возобновлением сезона.
22:43
Самарская область примет участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»
Самарские студенты, руководители цифровых проектов, контент-менеджеры и аналитики примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».
22:40
Врач рассказал, почему маски по-прежнему необходимы
Врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.
22:32
В Подмосковье рассказали о поддержке ветеринарной службы в 2020 году
В 2020 году на развитие и модернизацию ветеринарной службы Московской области направили свыше 126 млн рублей.
22:31
Елисеев будет стартовать четвёртым в спринте на ЧМ по биатлону
Стали известны стартовые номера биатлонистов в спринтерской гонке на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
22:28
Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден 19 февраля выступит с речью на тему трансатлантического сотрудничества на мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.
22:20
В Томской области от COVID-19 привились более 8,4 тысячи человек
В Томской области от коронавируса привились более 8,4 тыс. человек. Второй компонент получили 2546 из них.
22:14
«Зенит» объявил о переходе голкипера Васютина в шведский клуб
Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин перешёл в шведский футбольный клуб «Юргорден».
22:11
Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе посетили свыше 100 тысяч человек
Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе 2021 года посетили более 100 тыс. человек.
22:09
Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов
Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал ситуацию с поставками бананов.
22:06
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Краснодарском крае
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае в середине февраля.
22:05
Александринский театр представил спектакль «Дети солнца»
Александринский театр представил спектакль Николая Рощина «Дети солнца» по мотивам пьесы Максима Горького.
22:01
Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса
Писатель, драматург и общественный деятель Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса.
21:59
Владимир Газзаев рассказал об уходе с поста главного тренера итальянской «Сиены»
Российский специалист Владимир Газзаев рассказал о своём уходе с поста главного тренера клуба итальянской Серии С «Сиена».
21:57
В РСТ оценили перспективы туристического сезона
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о перспективах туристического сезона 2021 года.
21:56
Боррель назвал условие нормализации отношений ЕС и России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что отношения между ЕС и Россией не нормализуются, пока не будут реализованы Минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине.
21:48
Чешская лыжница опубликовала пост в соцсетях после контакта с Фалеевой на молодёжном ЧМ
Чешская лыжница Тереза Беранова опубликовала провокационный пост по поводу своего падения на финише в спринте на молодёжном чемпионате мира после контакта с россиянкой Анастасией Фалеевой.
21:38
Собянин заявил, что Москва переживёт всплеск по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в случае возникновения новой вспышки коронавируса город сможет её пережить.
21:30
Джикия рассказал, как отказался от трансфера из «Спартака» в «Зенит»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как после завоевания чемпионства в 2017 году ему поступило предложение от петербургского «Зенита».
21:24
«Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе Топилина с поста главы ПФР
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин может покинуть пост, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
21:12
Словения смягчает режим карантина
Словенские власти смягчают режим карантина с 15 февраля, при этом режим въезда на территорию страны будет облегчён уже с 13 февраля, сообщает ТАСС.
21:10
Экс-тренер сборной России по биатлону объяснил, какую ошибку совершила Миронова в смешанной эстафете
Олимпийский чемпион по биатлону и бывший тренер сборной России Валерий Медведцев высказался о провале Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
21:05
Медведцев об эстафетах: у сборной России нет стартёров лучше Елисеева
Олимпийский чемпион по биатлону и тренер Валерий Медведцев считает, что Матвей Елисеев является лучшим членом сборной России, который может начинать эстафетные гонки.
21:01
Гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом» на сборе в Испании
«Краснодар» нанёс поражение тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.
20:59
Присяжные признали виновным расстрелявшего коллег в Москве полицейского
Коллегия присяжных заседателей признала виновным, но достойным снисхождения бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег из отдела собственной безопасности в московском метро в сентябре 2019 года.
20:54
В «Локомотиве» высказались о возможном возвращении Сёмина
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко ответил на вопрос о возможном возвращении в команду бывшего главного тренера Юрия Сёмина.
20:51
В Кировской области продлили ограничительные меры до 4 марта
В Кировской области приняли решение продлить ограничительные меры до 4 марта.
20:46
Лукашевич оценил запрет на показ российских каналов в Латвии
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал запрет на показ ряда российских телеканалов в Латвии.
20:46
США ввели санкции против Мьянмы
США ввели санкции против восьми физических и трёх юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме, где были задержаны руководители государства.
20:45
Столкнувшаяся с Фалеевой чешка рассказала о своём падении в спринте на молодёжном ЧМ
Чешская лыжница Тереза Беранова подробно рассказала о своём падении на финише в спринте на молодёжном чемпионате мира после контакта с россиянкой Анастасией Фалеевой.
20:38
Сорокин надеется на допуск иностранных фанатов на матчи Евро-2020 в Петербурге
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил надежду, что иностранные болельщики будут допущены на матчи турнира в Санкт-Петербурге.
20:37
В Дании прошла контртеррористическая операция
Власти Дании выдвинули обвинения против семерых человек, подозреваемых в планировании одной или нескольких террористических атак, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу по разведке и безопасности страны.
20:30
Пиотровский: Санкт-Петербург готовится и очень ждёт принятия Евро-2020
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о правилах попадания болельщиков на фан-зоны чемпионата Европы по футболу.
20:28
ЕП призвал приостановить запуск Белорусской АЭС
Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской атомной электростанции.
20:25
Пиотровский рассказал о возможных ограничениях для болельщиков Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ответил на вопрос о возможном ужесточении карантинных мер для иностранных болельщиков в связи с пандемией коронавируса.
20:22
Лишённая золота молодёжного ЧМ Фалеева заявила, что неумышленно сбила чешскую лыжницу
Российская лыжница Анастасия Фалеева, которая была лишена победы в спринте на молодёжном чемпионате мира, заявила, что неумышленно сбила чешку Терезу Беранову во время гонки.
20:20
Зеленский заявил о единственном формате обмена пленными в Донбассе
Киев не признает других форматов обмена пленными в Донбассе, кроме «всех на всех», иные предлагаемые форматы рассматриваются как провокации, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область.
20:13
Байден оценил разговор с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден сообщил, что его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином длилась два часа, предупредил о необходимости для США ускориться в модернизации собственной инфраструктуры, чтобы не уступить Пекину.
20:10
Конькобежец Трофимов завоевал бронзу в забеге на 5000 м на ЧМ в Херенвене
Россиянин Сергей Трофимов занял третье место на дистанции 5000 м на чемпионате мира в голландском Херенвене.
20:05
Президент Молдавии повторно предложила кандидата на пост премьера
Молдавский президент Майя Санду повторно выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост главы правительства страны.
20:05
Пиотровский: въезд болельщиков Евро-2020 в Россию будет осуществляться по Fan ID
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ответил на вопрос о возможном упрощении схемы получения виз на период матчей чемпионата Европы по футболу.
20:00
Пиотровский рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о ходе подготовки города к чемпионату Европы по футболу.
19:55
Сорокин заявил, что рассматривается вариант вакцинации всего персонала Евро-2020
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин высказался по поводу возможной вакцинации персонала перед турниром.
19:54
В Тверской области прививку от COVID-19 сделали более 29 тысяч человек
В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 29,4 тыс. человек. За 10 февраля вакцинацию прошли 1,5 тыс.
19:53
Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за снегопадов
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города быть максимально внимательными и осторожными из-за ожидающихся снегопадов.
19:50
Байден прекратил финансирование строительства стены у границы с Мексикой
Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.