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Le Monde: скелет тираннозавра в гостиной — учёные возмущены новым увлечением богачей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Последний писк моды среди богатых коллекционеров — покупка окаменелостей динозавров в качестве декора для собственной гостиной, пишет Le Monde. Из-за этого увлечения цены на ископаемые останки на аукционах взлетели до небес, лишив музеи и государственные исследовательские центры шансов на приобретение объектов для изучения, отмечает издание. По словам газеты, это вынуждает всемирно известные музей одалживать образцы у филантропов.
Le Monde: скелет тираннозавра в гостиной — учёные возмущены новым увлечением богачей
Reuters

Богатые энтузиасты сегодня коллекционируют окаменелости подобно произведениям искусства, покупая их за миллионы долларов, пишет Le Monde.

Газета описывает один из  аукционов по продаже скелетов аллозавра и диплодока как отчаянное соревнование на стадионе, победа в котором была присуждена арбитром тридцатилетнему филиппинцу. Победителю досталось два окаменелых скелета по цене в €2,8 млн — в три раза превышающей первоначальную ставку. Партия, состоящая из более 400 костей, будет доставлена самолётом по частям, а затем собрана, как конструктор Lego в центре огромной гостиной покупателя, тридцатилетнего магната  в сфере высоких технологий, «счастливого, как ребёнок».

«Секрет публичной продажи заключается в том, чтобы заставить людей сходить с ума», —комментирует аукционист, продавший двух ящеров 11 апреля 2018 года. По его словам, в  динозаврах главное — их впечатляющий вид, они являют собой невиданное украшение и производят «вау-эффект», покоряющий посетителя — к чему и стремятся покупатели. Пальма первенства в этой области принадлежит, без сомнения, хищникам. «Тирекс» как суперзвезда правит на этом нишевом рынке, как когда-то в джунглях Мелового периода»,  — отмечает газета.

«Этот молодой, быстро развивающийся рынок больше не является прерогативой специалистов. Он привлекает любителей красивых вещей», — рассказывает Якопо Бриано, признанный итальянский консультант и наследник специалиста по окаменелостям моллюсков. По его словам, у клиентов этого рынка мало общего за исключением «значительных средств и достаточной большой гостиной, чтобы вместить самый крупный экземпляр».  Как отмечает газета, большинство сделок такого рода совершается в тени, из рук в руки, непосредственно у специализированных дилеров или в кулуарах ярмарок ископаемых и минералов, например,  в Тусоне, штат Аризона. Помимо частных коллекционеров в окаменелости животных, считающиеся последним писком моды, охотно вкладывают деньги и компании, украшающие ими холлы своих штаб-квартир.

Однако эта «тихая одержимость динозаврами» радует далеко не всех, замечает газета. Музейные палеонтологи и государственные исследовательские центры совсем не довольны взлётом цен на окаменелости. Они протестуют против того, что коллекционеры-толстосумы, больше заинтересованные в «выпендрёже», чем в изучении, отбирают у них объекты исследований.

«Каждая окаменелость, проданная частному лицу,  — невосполнимая потеря для науки», — сокрушается Эмили Рейфилд, исследователь из Бристольского университета и глава Общества палеонтологии позвоночных. В прошлом году эта организация опубликовала гневное заявление в ответ на публикацию небольшого частного объявления о продаже маленького тираннозавра, умершего в возрасте 4 лет и получившего имя «сын Самсона», на сайте eBay по цене $2,95 млн, не считая почтовых расходов.

По таким расценкам у госучреждений нет шансов на конкуренцию. Даже у лондонского Музея естественной истории. «Наш годовой бюджет составляет всего несколько десятков тысяч евро – включая метеориты и драгоценные камни, — рассказывает палеонтолог британского учреждения Пол Барретт. По его словам, цены на самые знаковые образцы становятся «немыслимыми».

В этой связи особо разыскиваемыми экземплярами стали также филантропы, пишет газета. Такие как успешный датский инвестор, проживающий в Лондоне, Нильс Нильсен, который одновременно одалживает шесть крупных ископаемых европейским музеям. Его самый знаменитый тираннозавр по имени Тристан,  например, в течение  последних пяти лет проживает в Берлинском музее естественной истории, где его можно досконально изучать.

При этом процветает и чёрный рынок по продаже ископаемых, где продают экземпляры, нелегально вывезенные из Китая, Аргентины, Марокко или Ливана, предупреждает палеонтолог парижского Музея естественной истории. В последние годы несколько громких изъятий пролили свет на эту практику. Обману подвергся даже голливудский актёр Николас Кейдж, купивший в 2007 году на аукционе в Беверли-Хиллс череп тарбозавра за $267 тыс., опередив в тот день Леонардо Ди Каприо. Предмет декора без сертификата, предоставленный «вероломным» палеонтологом, будет конфискован американским правосудием и отправлен обратно в Монголию, страну его происхождения, которая официально запрещает экспорт ископаемых.

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Le Monde Франция Европа
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