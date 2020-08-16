Le Monde: скелет тираннозавра в гостиной — учёные возмущены новым увлечением богачей

Последний писк моды среди богатых коллекционеров — покупка окаменелостей динозавров в качестве декора для собственной гостиной, пишет Le Monde. Из-за этого увлечения цены на ископаемые останки на аукционах взлетели до небес, лишив музеи и государственные исследовательские центры шансов на приобретение объектов для изучения, отмечает издание. По словам газеты, это вынуждает всемирно известные музей одалживать образцы у филантропов.

Богатые энтузиасты сегодня коллекционируют окаменелости подобно произведениям искусства, покупая их за миллионы долларов, пишет Le Monde.

Газета описывает один из аукционов по продаже скелетов аллозавра и диплодока как отчаянное соревнование на стадионе, победа в котором была присуждена арбитром тридцатилетнему филиппинцу. Победителю досталось два окаменелых скелета по цене в €2,8 млн — в три раза превышающей первоначальную ставку. Партия, состоящая из более 400 костей, будет доставлена самолётом по частям, а затем собрана, как конструктор Lego в центре огромной гостиной покупателя, тридцатилетнего магната в сфере высоких технологий, «счастливого, как ребёнок».

«Секрет публичной продажи заключается в том, чтобы заставить людей сходить с ума», —комментирует аукционист, продавший двух ящеров 11 апреля 2018 года. По его словам, в динозаврах главное — их впечатляющий вид, они являют собой невиданное украшение и производят «вау-эффект», покоряющий посетителя — к чему и стремятся покупатели. Пальма первенства в этой области принадлежит, без сомнения, хищникам. «Тирекс» как суперзвезда правит на этом нишевом рынке, как когда-то в джунглях Мелового периода», — отмечает газета.

«Этот молодой, быстро развивающийся рынок больше не является прерогативой специалистов. Он привлекает любителей красивых вещей», — рассказывает Якопо Бриано, признанный итальянский консультант и наследник специалиста по окаменелостям моллюсков. По его словам, у клиентов этого рынка мало общего за исключением «значительных средств и достаточной большой гостиной, чтобы вместить самый крупный экземпляр». Как отмечает газета, большинство сделок такого рода совершается в тени, из рук в руки, непосредственно у специализированных дилеров или в кулуарах ярмарок ископаемых и минералов, например, в Тусоне, штат Аризона. Помимо частных коллекционеров в окаменелости животных, считающиеся последним писком моды, охотно вкладывают деньги и компании, украшающие ими холлы своих штаб-квартир.

Однако эта «тихая одержимость динозаврами» радует далеко не всех, замечает газета. Музейные палеонтологи и государственные исследовательские центры совсем не довольны взлётом цен на окаменелости. Они протестуют против того, что коллекционеры-толстосумы, больше заинтересованные в «выпендрёже», чем в изучении, отбирают у них объекты исследований.

«Каждая окаменелость, проданная частному лицу, — невосполнимая потеря для науки», — сокрушается Эмили Рейфилд, исследователь из Бристольского университета и глава Общества палеонтологии позвоночных. В прошлом году эта организация опубликовала гневное заявление в ответ на публикацию небольшого частного объявления о продаже маленького тираннозавра, умершего в возрасте 4 лет и получившего имя «сын Самсона», на сайте eBay по цене $2,95 млн, не считая почтовых расходов.

По таким расценкам у госучреждений нет шансов на конкуренцию. Даже у лондонского Музея естественной истории. «Наш годовой бюджет составляет всего несколько десятков тысяч евро – включая метеориты и драгоценные камни, — рассказывает палеонтолог британского учреждения Пол Барретт. По его словам, цены на самые знаковые образцы становятся «немыслимыми».

В этой связи особо разыскиваемыми экземплярами стали также филантропы, пишет газета. Такие как успешный датский инвестор, проживающий в Лондоне, Нильс Нильсен, который одновременно одалживает шесть крупных ископаемых европейским музеям. Его самый знаменитый тираннозавр по имени Тристан, например, в течение последних пяти лет проживает в Берлинском музее естественной истории, где его можно досконально изучать.

При этом процветает и чёрный рынок по продаже ископаемых, где продают экземпляры, нелегально вывезенные из Китая, Аргентины, Марокко или Ливана, предупреждает палеонтолог парижского Музея естественной истории. В последние годы несколько громких изъятий пролили свет на эту практику. Обману подвергся даже голливудский актёр Николас Кейдж, купивший в 2007 году на аукционе в Беверли-Хиллс череп тарбозавра за $267 тыс., опередив в тот день Леонардо Ди Каприо. Предмет декора без сертификата, предоставленный «вероломным» палеонтологом, будет конфискован американским правосудием и отправлен обратно в Монголию, страну его происхождения, которая официально запрещает экспорт ископаемых.