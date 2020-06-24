Frankfurter Allgemeine: «токсичные» памятники нашли приют в берлинском музее

В ходе расовых протестов по всему миру демонстранты сносят памятники деятелям эпохи колониализма, сообщает Frankfurter Allgemeine. Активисты видят в них символ угнетения и рабства. Но берлинский музей «Цитадель Шпандау» пошёл другим путём, предложив приют так называемым «токсичным» монументам, чтобы люди и дальше могли изучать мрачные главы в истории человечества.
Историческим памятникам сейчас приходится нелегко, особенно если они возведены людям из эпохи колониализма. Во всём мире протестующие против расизма сносят с постаментов статуи. Активисты видят в них символ угнетения и рабства. Берлинский музей, который находится в цитадели Шпандау, пошёл другим путём. Он даёт приют снесённым памятникам и побуждает к изучению сомнительных исторических личностей.
УРТЕ ЭВЕРТ, директор музея «Цитадель Шпандау»:В США и Великобритании сейчас идёт дискуссия по поводу того, что делать со снесёнными памятниками: перевезти их в музей или нет, а может выбросить в воду (смеётся). Мы здесь нашли одно из возможных решений для так называемых «токсичных» памятников. Нам их сюда не просто привозят, мы их ещё и выставляем, чтобы люди и дальше могли изучать монументы.
В Германии достаточно объектов для изучения мрачных глав истории.
УРТЕ ЭВЕРТ:Но, к примеру, в том, что касается колониализма, мы отстаём от США, Великобритании, а также Франции, которые гораздо дольше изучают этот период.
Это доказывает каменная статуя так называемой «Негритянки на корточках» в берлинском районе Целендорф. Недавно неизвестные отломали у памятника голову. Теперь её тоже хотят отвезти в музей «Цитадель Шпандау».
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