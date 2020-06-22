Bild возмутил памятник «отцу красного террора» в Германии

Новый памятник советскому лидеру Владимиру Ильичу Ленину в Гельзенкирхене вызвал у Bild недоумение. «Если это шутка, то она плохая», — пишет на страницах издания автор статьи Ральф Шулер. Он напомнил, что этот политик — отец «красного террора», который вёл войну не только с контрреволюцией, но и тысячами священников.

Через 30 лет после распада Восточного блока Марксистско-ленинская партия Германии установила на своей частной территории в Гельзенкирхене двухметровый памятник советскому лидеру Владимиру Ильичу Ленину, пишет Bild. «Не в качестве предупреждения, предостережения или устрашения, а на полном серьёзе, — недоумевает немецкое издание. — Если это шутка, то она плохая».

«Ленину, отцу «красного террора» и централистической рабочей партии, который мобилизовал «диктатуру пролетариата» на войну не только с «контрреволюцией», но и тысячами священников, ставят памятник в 2020 году», — возмущается автор статьи Ральф Шулер.

По его словам, этот проект реализован «кучкой разрозненных сектантов с красной звездой на идеологической шапочке из фольги». По-видимому, стране с 28 улицами и площадями имени Ленина, в которой председатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен открыто выступает за «демократический социализм», а член Левой партии Барбара Борхардт занимает пост конституционного судьи, «очень не хватало» этого памятника, иронизирует издание: «Нужно что-то новое, хотя оно и старое».

Во время открытия монумента председатель Марксистско-ленинской партии Германии Габи Фехтнер «разглагольствовала» об «усугубляющемся кризисе капитализма», о котором рассказывали ещё на учебных занятиях в Социалистической единой партии Германии. Но Габи этого не застала, так как слишком молода. Заслуги Ленина «нетленны», а капитализм — это не «конец истории», добавила она, не упомянув, однако, о миллионах погибших на счету советского лидера. «Тот, кто открывает памятники Ленину, глумится над мёртвыми», — заключает Bild.