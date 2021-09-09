«Вляпаемся по самые уши»: эксперт объяснил, почему Украине не нужна зона свободной торговли с США
Ещё никогда экономически менее развитое государство не получало никаких плюсов от экономических союзов с более развитым государством, так как в данной паре менее развитая страна всегда выступала сырьевым придатком для другой, причём исключений в таких ситуациях не бывает. Партнёрские отношения строятся только между примерно равными по влиянию субъектами, заявил «Главреду» эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко, комментируя идею создания зоны свободной торговли между Украиной и США.
По его словам, в экономических союзах выигрывает более сильное государство.
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