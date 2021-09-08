Главред: распространение коронавируса приближает Украину к катастрофе

Объявление о переходе Украины в так называемую жёлтую зону по коронавирусу — это попытка политиков снять на будущее с себя ответственность, однако этот ход никоим образом не повлияет на ситуацию, считает инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. Как он пишет для портала «Главред», сейчас руководство страны просто приближает катастрофу и в будущем стоит ожидать того, что распространение инфекции будет очень стремительным, а шквал заболеваемости сделает новую волну эпидемии вдвое тяжелее, чем прошлой весной.

Сейчас рост заболеваемости коронавирусом на Украине идёт по оптимистичному сценарию, считает инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. Это может быть связано с тем, что штамм «дельта» ещё не вытеснил другие варианты вируса, поэтому рост заболеваемости в течение двух последних недель проходит несколько медленнее, чем ожидалось. Однако это может быть и искусственным занижением, поскольку проводится мало тестирований.

Как пишет эксперт для портала «Главред», следствием этого стал рост коэффициента положительности: ежедневный процент положительных ПЦР-тестов стал зашкаливать и достиг 10+%. Это указывает, что обнаруживается в десяток раз меньше заражённых, чем есть сейчас в обществе. О гипотезе скрытого роста заболеваемости свидетельствует и рост темпов госпитализации с ковидом. На сегодня этот показатель значительно выше прошлого года и соответствует показателям 8-9 октября 2020-го. То есть, несмотря на влияние «дельты», страна уже опережает прошлый год на месяц.

«Скачок заболеваемости сместился на месяц позже, соответственно, волна будет меньше растянута во времени. Из-за этого прогноз показывает, что в ноябре не будет хватать коек в реанимациях. Причём на данный момент это выглядит так, что не будет хватать до 10 тысяч мест. И этот прогноз является катастрофическим. Потому что это дефицитное звено мы не можем усилить», — пишет эксперт.

По его мнению, локдаун в стране обязательно введут, вопрос лишь в том, насколько вовремя его введут. Согласно заявлениям главного санитарного врача, правительство будет рассматривать этот вопрос только в ноябре. А если учитывать то, как быстро на Украине принимаются решения, то его введут не раньше второй половины ноября, а не во второй половине октября, как нужно по показателю смертей в день, и не в конце сентября, как нужно для избежания захлёбывания реанимаций.

Поэтому, продолжает Аристов, объявление о переходе страны в так называемую жёлтую зону — это попытка политиков снять на будущее с себя ответственность, ведь этот ход никоим образом не повлияет на ситуацию, потому что на самом деле озвученные ограничения по-прежнему не выполнялись в полном объёме.

«Сейчас, несмотря на ситуацию вокруг и готовность правительства к ней, мы просто приближаем катастрофу. Соответственно, в будущем стоит ожидать того, что распространение инфекции будет очень стремительным. А если заболеет много людей, им придётся искать в больницах места, которые местные власти будут «придерживать» или пририсовывать из-за нежелания перехода в «красную зону». Кислородные концентраторы будут выдавать домой, из-за чего может сложиться ситуация, что люди будут умирать дома, не получив полноценной медицинской помощи. А, учитывая низкие темпы вакцинации, можно ожидать, что шквал заболеваемости сделает эту волну эпидемии вдвое тяжелее, чем прошлой весной», — заключает украинский инфекционист.