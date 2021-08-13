Fox News: американские власти попались на фальсификации статистики по COVID

Губернатор Флориды Рон Десантис раздражает Вашингтон тем, что отказывается вводить новые карантинные меры, а уставшие от ограничений американцы массово переезжают во Флориду, отмечает Fox News. Чтобы дискредитировать потенциального политического соперника, администрация Байдена искусственно завысила статистику заболеваемости в штате, утверждает телеведущий Такер Карлсон.

Ковидные ограничения по всей стране становятся всё более суровыми и всё менее предсказуемыми. Сначала: «Вакцинируйтесь, и всё у вас будет хорошо», — потом: «Вакцинируйтесь, но при этом вы обязаны носить маску». Или: «Вакцинируйтесь, но вы всё равно потом снова заболеете COVID. И ещё вы обязаны носить маску и никуда не выходить». Как вы на это ответите? Ну, многие просто переехали во Флориду. И это привело в ярость теократию от здравоохранения — да-да, именно теократию. А заодно и их союзников в СМИ.



В понедельник третья жена Джо Скарборо объяснила, что Флорида уже даже не штат, а секта с культом смерти.



МИКА БЖЕЗИНСКАЯ, ведущая MSNBC: А во Флориде — губернатор, которому интереснее играть в политику, чем спасать жизни. Штамм Десантиса. Вот почему почти каждый четвёртый новый случай COVID — во Фло-ри-де! И вот почему многие отделения неотложной помощи там снова заполнены до предела, а уже через считаные недели штат ожидает очередной полномасштабный медицинский кризис. Вы это серьёзно?! Это полностью предотвратимо! И это на совести губернатора Флориды. Самое трагичное в этой истории — то, что почти всех этих госпитализаций и смертей можно было бы избежать, если бы обманутые американцы не следовали безумному учению разрастающегося культа смерти!



(Смех.) Нехорошо выпускать настолько несчастливых людей на телевидение. Просто нехорошо. Ой, но она же приводила цифры! Что за цифры? Статистику Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ранее в этом месяце CDC заявили, что во Флориде за один день тесты выявили COVID-19 у 28 тысяч человек. Звучало довольно жутко. Но оказалось, что это неправда. Официальные представители здравоохранения Флориды доказали, что реальное число на 30 процентов меньше. Ого! Как же это CDC напутали с цифрами?



Интересный вопрос. Отчасти ответ может быть таков: штатом Флорида управляет Рон Десантис. Десантис — один из 50 губернаторов, но в последний год именно о нём говорили больше всего. Потому что, повторюсь, люди переезжают в его штат. Итак, глядя на Флориду, в Вашингтоне подумали: «Это может стать вызовом для Белого дома!» И они подключили CDC, чтобы сфабриковать статистику. Похоже на то!



Рон Десантис сейчас с нами на связи. Он выскажет собственное мнение о происшедшем. Господин губернатор, большое спасибо, что нашли для нас время. Итак, CDC у нас принято называть золотым стандартом в том, что касается медицинских данных. Как же они ошиблись на 30 процентов?



РОН ДЕСАНТИС, губернатор штата Флорида: Это был стандартный ввод данных, Такер, и они взяли данные за три дня и разложили их на два. Конечно же, так они создали впечатление резкого повышения (заболеваемости. — ИноТВ). Я не знаю, что именно случилось и чем это было мотивировано.



Но, как вы упомянули, Белый дом больше занят нападками на меня, чем решением проблем страны. Не вижу, чтобы они пытались урегулировать кризис на границе или совладать с инфляцией. Конечно же, цены на энергоносители вышли из-под контроля. Но у них всё равно на уме только Флорида!



Послушайте, мы, конечно, идём наперекор, мы противостоим перегибам федеральных властей. И мы этим гордимся. Но им следовало бы сосредоточиться на выполнении тех задач, которые возложили на них избиратели. А они сейчас этого не делают.



Если их действительно так беспокоит распространение COVID-19 — а это, по-моему, вполне законный повод для беспокойства, — зачем же позволять десяткам тысяч COVID-положительных иностранных граждан незаконно проникать в нашу страну?



РОН ДЕСАНТИС: Именно! И этот президент во время предвыборной кампании говорил, что «закроет» вирус! Как же вы его «закроете», если вы впускаете сотни тысяч людей… Такер, они из более сотни стран, так что нашу границу пересекают все штаммы, какие только есть в мире. Они осознанно их впускают, а потом развозят по всем Соединённым Штатам. Очевидно, что у них какая-то своя повестка дня.



Недавно Белый дом раскритиковал вас за то, что вы не принуждаете флоридских детей целыми днями носить маски в школе. Как вы ответите на их критику?



РОН ДЕСАНТИС: Знаете, меня критиковали и в прошлом году — за то, что я вообще пускал детей в школу, Такер. Они говорили, что это возмутительно — то, что у нас есть очное обучение. Но мы так делали, мы были единственным крупным штатом, где школы работали весь год, для всех родителей, и это был успех.



Мы теперь знаем, нужна маска или нет. Знаете, как мы это узнали? Просто на всей территории США и Европы есть множество школ, где не было масок. В том числе во Флориде: некоторые округа у нас вводили масочный режим, некоторые не вводили. И в результате между ними нет никакой статистической разницы по COVID.



Итак, наше мнение: государство не должно принуждать детей носить маски по 8 часов в день в детском саду. Решение должны принимать родители. И у родителей во Флориде есть возможность сделать этот выбор. А Джо Байден и Белый дом думают, что федеральная власть должна принуждать детей носить маски по 8 часов в день в детском саду. Притом что они признают, что не знают долгосрочных последствий этих мер.



И ещё они говорят, что им нет дела до рекомендаций вашего врача.



Дата выхода в эфир 12 августа 2021 года.