SCMP: «рисовые младенцы» стали популярным семейным подарком в Японии из-за пандемии

Владелец магазина риса в Японии много лет назад придумал продавать в качестве подарка «рисовых младенцев» — фигурки с напечатанным лицом новорождённого, которые весят примерно так же, как настоящий ребёнок, потому что наполнены рисом. А во время пандемии COVID-19 такие подарки стали ещё более популярными, поскольку из-за социального дистанцирования возможности для посещения родственников заметно ограничились, сообщает South China Morning Post.

Родители в Японии отправляют родственникам мешочки, набитые рисом, на которых изображено лицо их новорождённого ребёнка.



НАРУО ОНО, владелец магазина риса: После вспышки коронавируса люди начали воздерживаться от встреч и не могли встретиться со своими внуками и с собственными детьми. И хотя это не настоящий ребенок, этот товар позволяет им ощутить вес их внука, а также имеет очень похожую форму.



Масса риса в таком «рисовом младенце» соответствует весу ребёнка при рождении.



НАРУО ОНО: В Японии подарки имеют важное значение с древних времён. Я хотел отреагировать на современные тенденции снижения числа браков и рождения детей, развивая процесс вручения подарков с помощью новых технологий — например, как эта печать изображений, а не только традиционные подарки.



Такая идея пришла Оно в голову много лет назад, когда у него родился сын — он придумал это для родственников, которые жили слишком далеко и не могли его навестить. Такой подарок стал особенно популярным в период пандемии, пока в стране действуют меры социального дистанцирования.



Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года.