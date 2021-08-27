SCMP: «рисовые младенцы» стали популярным семейным подарком в Японии из-за пандемии

23:45
Байден поручил выделить Украине до $60 млн из средств Пентагона
Президент США Джо Байден распорядился выделить до $60 млн из средств Пентагона на помощь Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
23:41
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала победу на своём поле над «Хоффенхаймом» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу (3:2).
23:28
AFP: талибы взяли под контроль часть аэропорта Кабула
Представители радикального движения «Талибан»* взяли под контроль «некоторые части» аэропорта Кабула.
23:25
Слуцкий — о матче с «Краснодаром»: соперник использовал наши ошибки
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
23:16
ТАСС: три человека погибли при пожаре в больнице в Ярославле
В результате пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
23:14
Опубликованы фотографии с первой тренировки сборной России под руководством Карпина
Пресс-служба сборной России по футболу выложила в сеть фотографии с первой тренировки команды под руководством Валерия Карпина.
23:11
Театр «Ленком» открыл новый сезон
Театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».
23:10
Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.
23:04
Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA
В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 по смешанным единоборствам прошла официальная процедура взвешивания.
22:59
Госдеп: США регулярно обсуждают с партнёрами возможность признания «Талибана»
Соединённые Штаты обсуждают со своими союзниками и партнёрами возможность дипломатического признания радикального движения «Талибан»*. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
22:45
Рыбус раскритиковал обращение пресс-службы «Локомотива» к Крыховяку
Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус дал оценку действиям пресс-службы столичного клуба, которая опубликовала пост с экс-полузащитником железнодорожников Гжегожем Крыховяком.
22:44
Двое детей пострадали в результате хлопка газа в Махачкале
Двое детей пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
22:33
Психофизиолог рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха
Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха.
22:32
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с официальным визитом в США. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
22:30
В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в создании крупной финансовой пирамиды
В Краснодарском крае перед судом предстанут организатор крупной финансовой пирамиды и четыре его сообщника.
22:29
Шварц похвалил игроков «Динамо» за качественный футбол в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом» (1:1).
22:29
В Петербурге рассказали о работе по возвращению стационаров к штатной работе
В Санкт-Петербурге рассказали о работе по возвращению части ковидных стационаров к штатной работе.
22:26
«Краснодар» обыграл «Рубин» в шестом туре РПЛ
«Краснодар» на своём поле одержал победу над «Рубином» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
22:21
В Ижевске рассказали о развитии городского троллейбусного парка
В Ижевске вышли на линию четыре троллейбуса из Москвы. Всего планируется поставка 50 единиц техники.
22:20
Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний
Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний.
22:19
Голикова объяснила рост смертности в июле подъёмом заболеваемости COVID-19
Смертность в России в июле выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за существенного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
22:15
Российская теннисистка Рахимова проиграла в финале квалификации US Open
Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от Кристины Плишковой из Чехии в финале квалификационного этапа Открытого чемпионата США.
22:02
На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют установить самые длинные в Москве эскалаторы
На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют установить самые длинные в столице эскалаторы.
22:00
WP: талибы просят США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода ВС
Представители радикального движения «Талибан»* просят США сохранить своё дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских военных.
21:56
Московские проекты попали в финал европейской архитектурной премии The Plan Award
Московские проекты попали в финал европейской премии The Plan Award, которую присуждают в области архитектуры.
21:54
Теннисистка Грачёва вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго
Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чикаго.
21:51
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
Оперативный штаб Краснодарского края провёл брифинг, посвящённый ситуации с COVID-19 в регионе.
21:46
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
21:44
В Калининградской области планируют установить 35 модульных ФАПов до конца года
В Калининградской области планируют установить 35 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию до конца 2021 года.
21:42
Медучреждения Удмуртии получат 137,6 млн рублей по федеральной программе до конца года
Медучреждения Удмуртии, участвующие в федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», получат 137,6 млн рублей до конца 2021 года.
21:40
Николич: игра с «Динамо» — лучшая в текущем сезоне для «Локомотива
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (1:1).
21:39
В Подмосковье рассказали о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi
Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова рассказала о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi.
21:38
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами на курорты Египта
Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с полётами на курорты Египта.
21:32
Захарова назвала атаку в Кабуле попыткой террористов осложнить ситуацию в Афганистане
Взрывы близ аэропорта в Кабуле являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:30
Форум об инновационных технологиях в дорожном строительстве пройдёт в Сочи в сентябре
Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» пройдёт 13—15 сентября в Сочи.
21:28
Риелтор Боровиков дал советы по оформлению ипотеки
Риелтор Павел Боровиков дал советы по оформлению ипотечных кредитов.
21:27
Концерн «Аксион» представил на форуме «Армия-2021» новое медицинское оборудование
Ижевский концерн «Аксион» представил новое медицинское оборудование на форуме «Армия-2021» в подмосковном парке «Патриот».
21:27
Мазепин оценил новое шасси болида Haas
Российский пилот американской команды Haas Никита Мазепин дал оценку новому шасси болида после первой свободной практики 12-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии.
21:19
В России более 37 млн человек прошли вакцинацию от коронавируса
Более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
21:11
В Казахстане задержали мужчину за распространение ложных данных о взрывах на складе
Сотрудники МВД Казахстана задержали мужчину, который распространял недостоверную информацию о произошедших взрывах на складе боеприпасов в военной части в Жамбылской области республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
21:08
Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией не будет перенесён из Казани в Москву
В пресс-службе «Ак Барс Арены» заверили, что матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии не будет перенесён из Казани в Москву.
21:07
Краснодару передали боевое знамя времён Великой Отечественной войны
В Краснодаре прошла торжественная церемония передачи боевого знамени 59-й гвардейской стрелковой дивизии.
21:00
Путин направил приветствие участникам фестиваля «Спасская башня — 2021»
Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2021». Оно опубликовано на сайте Кремля.
20:59
В Госдуме предложили расширить возможности использования маткапитала
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила расширить возможности использоваться маткапитала.
20:58
Крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на форуме «Армия-2021»
Крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Симферополе.
20:56
В ГБУ «Ритуал» предупредили о мошеннических схемах «теневых» агентов
В ГБУ «Ритуал» заявили, что на российском рынке ритуальных услуг работает свыше 500 теневых агентов и сомнительных организаций.
20:54
«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ
«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
20:52
WSJ: в результате теракта у аэропорта Кабула погибли около 200 афганцев
В результате взрывов у аэропорта в афганской столице — Кабуле — погибли почти 200 граждан Афганистана.
20:50
Карен Шахназаров высказался о качестве российских сериалов
Режиссёр, продюсер и сценарист Карен Шахназаров высказался о качестве российских сериалов.
20:50
Хью Джекман поделился воспоминаниями о детстве
Австралийский и голливудский актёр Хью Джекман поделился воспоминаниями о детстве.