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Главред: посол Украины объяснила, почему Киеву не нужен статус партнёра США вне НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что Киеву не следует требовать статуса основного союзника США вне НАТО. Как передаёт «Главред», Маркарова отметила, что подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в альянс, тогда как для Украины евро-атлантическая интеграция является стратегической целью.
Главред: посол Украины объяснила, почему Киеву не нужен статус партнёра США вне НАТО
Reuters
Киеву не следует требовать статуса основного союзника Соединённых Штатов вне Североатлантического альянса, поскольку подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в НАТО, тогда как для Киева евро-атлантическая интеграция является стратегической целью, считает посол Украины в США Оксана Маркарова. Как пишет «Главред», она добавила, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон государства на уровне Минобороны и Пентагона подписали соглашение, открывающее перспективы участия страны в крупных проектах. 
 
На своей странице в Facebook Маркарова написала, что статус, который планирует требовать Верховная рада от конгресса, Украине не нужен, так как Киев ставит перед собой целью интеграцию в альянс.
 
«MNNA — статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас», — отметила дипломат.
 
Она напомнила, что у Украины уже есть статус партнёра Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Такая ситуация предполагает крупные возможности для усиленного сотрудничества с коллективным блоком безопасности Запада и развития украинской армии.
 
«США — стратегический партнёр, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное рамочное соглашение, которое открывает двери к конкретным крупным проектам. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнёрства с США», — подчеркнула Оксана Маркарова.
 
Как напоминает издание, Верховная рада 8 сентября соберётся на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассмотрен проект постановления об обращении к конгрессу с целью предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. Заседание будет проведено по инициативе 135 депутатов.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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