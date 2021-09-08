Главред: посол Украины объяснила, почему Киеву не нужен статус партнёра США вне НАТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что Киеву не следует требовать статуса основного союзника США вне НАТО. Как передаёт «Главред», Маркарова отметила, что подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в альянс, тогда как для Украины евро-атлантическая интеграция является стратегической целью.

Киеву не следует требовать статуса основного союзника Соединённых Штатов вне Североатлантического альянса, поскольку подобный статус предоставляется странам, которые не могут вступить в НАТО, тогда как для Киева евро-атлантическая интеграция является стратегической целью, считает посол Украины в США Оксана Маркарова. Как пишет «Главред», она добавила, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон государства на уровне Минобороны и Пентагона подписали соглашение, открывающее перспективы участия страны в крупных проектах.

На своей странице в Facebook Маркарова написала, что статус, который планирует требовать Верховная рада от конгресса, Украине не нужен, так как Киев ставит перед собой целью интеграцию в альянс.

«MNNA — статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас», — отметила дипломат.

Она напомнила, что у Украины уже есть статус партнёра Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Такая ситуация предполагает крупные возможности для усиленного сотрудничества с коллективным блоком безопасности Запада и развития украинской армии.

«США — стратегический партнёр, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное рамочное соглашение, которое открывает двери к конкретным крупным проектам. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнёрства с США», — подчеркнула Оксана Маркарова.

Как напоминает издание, Верховная рада 8 сентября соберётся на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассмотрен проект постановления об обращении к конгрессу с целью предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. Заседание будет проведено по инициативе 135 депутатов.