Главред: в итальянском учебнике Украину включили в состав России

Посольство Украины в Италии сообщило, что «внимательные читатели обнаружили искажённую информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии» в одном из итальянских учебников по географии. Как пишет «Главред», в книге Украину зачислили в российские регионы вместе с Белоруссией, Молдавией и странами Балтии. Дипломаты призвали исправить статью и предложили предоставить авторам учебных пособий «правдивую информацию о событиях на Украине».
В Италии в одном из учебников по географии для средних школ выявили факты искажения информации об Украине. Как пишет «Главред», в книге Украину отнесли к российским регионам вместе с Белоруссией, Молдавией и странами Балтии.
«В итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искажённую информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства», — сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.
Дипломаты отметили, что такие «нередкие досадные случаи» распространения в итальянских учебниках искажённой информации об Украине, её истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без внимания украинского диппредставительства.
Представители посольства в официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника призывают исправить указанную статью и предлагают предоставить авторам учебных пособий «правдивую информацию о событиях на Украине».
Также дипломаты просят помощи и у украинцев. В частности, сообщать в случае «обнаружения фактов фальсификации украинской истории и искажённой информации о политической ситуации на Украине» на электронную почту посольства, поскольку, отмечает издание, «остановить массовые дезинформационные атаки и исправить искусственно навязанные стереотипы в отношении Украины можно только совместными усилиями».
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