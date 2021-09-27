Главред: канал Порошенко опустился до лизоблюдства с поздравлением своего шефа

Телеканал «Прямой», принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, отличился странным поздравлением своего шефа с днём рождения. Как сообщает «Главред», канал выпустил ролик, в котором ведущие новостей мировых СМИ якобы говорят, что Украина вступила в ЕС и НАТО, а Россия — «освободила захваченный Крым».

Принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканал «Прямой» отличился странным поздравлением своего шефа с днём рождения. Как пишет «Главред», канал разместил на портале YouTube ролик по поводу 56-го дня рождения Порошенко, при этом его содержание вызвало вопросы.

В частности, ролик состоит из компиляции новостей ведущих мировых СМИ, при этом украинская озвучка не соответствует словам дикторов. Авторы ролика вложили в уста журналистов утверждения о том, что Украина уже вступила в ЕС и НАТО, а Россия — «освободила захваченный Крым»*.

«Украина вошла в Евросоюз. Украина стала полноправным членом НАТО. Зафиксирован рекордный рост ВВП на Украине. Под дипломатическим давлением Россия ушла с Донбасса и вернула Крым Украине», — якобы объявляют дикторы мировых СМИ.

«С днём рождения, Пётр Алексеевич. Главные победы впереди», — подобострастно добавили сотрудники «Прямого» на финальных титрах.