Унiан: Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищениях из бюджета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать. Как передаёт «Унiан» в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, Зеленский обратился к экс-президенту Петру Порошенко. При этом он не упоминал его фамилию, называя его лишь владельцем фитнес-клуба «5-й элемент» и оппозицией.
«Мы не будем действовать по принципу «друзьям — всё, а врагам — локдаун». Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех. Это касается и владельца фитнес-клуба «5-й элемент». С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, а с другой — способствуете этому. Вы, мне кажется... ну, надо решить, вы либо спаситель, либо коммерсант такой обычный», — заявил украинский президент.
Ссылки по теме
-
NewsOne: украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости
-
СТРАНА: партия Порошенко обвинила Зеленского в госизмене из-за перемирия в Донбассе
-
Вести: «преступная группировка» — экс-соратник Порошенко рассказал, как лидеры майдана пришли к власти
-
Главред: Украина несёт американским политикам одни неприятности